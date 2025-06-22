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Ці популярні серед українців продукти викликають хронічні хвороби. А ви їсте їх?

Неділя 22 червня 2025 10:51
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Ці популярні серед українців продукти викликають хронічні хвороби. А ви їсте їх? Деякі продукти здаються безпечними, але насправді викликають хронічні запалення (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

Деякі звичні продукти, які є в раціоні ледь не кожного українця, можуть запускати хронічні запальні процеси. Але більшість із нас навіть не замислюється, як щоденні харчові звички впливають на організм у довгостроковій перспективі.

Нутриціолог Катерина Крупкіна розповіла РБК-Україна, які саме звичні продукти можуть дуже нашкодити здоров’ю.

Що провокує хронічне запалення

Крупкіна назвала п’ять груп продуктів, які в надмірній кількості шкодять здоров’ю.

Надлишок доданого цукру: солодощі, газовані напої, соуси. Важливо: шкідливим є саме надлишок, а не поодиноке вживання.

Трансжири, які містяться у дешевому фастфуді, маргарині, магазинній випічці.

Насичені жири у великих кількостях: ковбаси, жирне червоне м’ясо, смажене. Якщо це трапляється 1-2 рази на тиждень - небезпеки нема. Проблема - в регулярності.

Алкоголь. Навіть невеликі дози, але на постійній основі - це токсичне навантаження на організм.

Перероблені продукти: чипси, снеки, напівфабрикати, магазинні соуси.

При цьому Крупкіна наголошує: проблема - не у продуктах, а в пріоритетах

"Проблема не в тому, що ці продукти іноді з’являються в раціоні. Проблема - коли вони стають основою харчування, а свіжі цільні продукти (овочі, фрукти, бобові, горіхи, крупи) - рідкістю," - пояснює Катерина.

Як зменшити ризики

  • Не забороняйте собі все одразу, а поступово змінюйте основу раціону.

  • Замінюйте: снеки - на горіхи й сухофрукти, солодку газовану воду - на воду з м’ятою чи ягодами.

  • Важливий баланс, а не суворі обмеження.

Зауважимо, що хронічне запалення - не діагноз, а процес, який ми запускаємо роками. Але змінити його можна, навіть за допомогою сніданку, обіду, вечері та перекусів..

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