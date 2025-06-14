Ці популярні продукти можуть викликати у тварини судоми, блювоту й смерть

Багато власників тварин вважають, що шматочок м’яса чи сиру з власної тарілки - це прояв любові до улюбленця. Але така "любов" може закінчитися серйозними проблемами зі здоров’ям, отруєнням і навіть смертю тварини.

Про найнебезпечніші "людські" продукти для котів і собак РБК-Україна розповіла ветеринарна лікарка-гастроентеролог, спеціалістка з УЗД черевної порожнини Ольга Степаненко.

Чому залишки зі столу - це небезпека

"Залишки зі столу можуть містити значну кількість солі, жиру та токсичних продуктів для тварин", - пояснює ветеринарка.

Цю їжу і сполуки людський організм ще здатен переробити, а от організм тварини - ні.

За її словами, частина продуктів із нашого раціону буквально є отрутою для домашніх улюбленців, навіть у невеликих дозах.

Топ-10 продуктів, які можуть зашкодити тваринам

Степаненко назвала перелік найнебезпечніших для котів і собак продуктів, які не можна давати категорично, адже вони можуть призвести до різних ускладнень, зокрема - й до смерті.

Виноград і родзинки. Можуть викликати гостру ниркову недостатність, навіть у малих дозах.

Цибуля (свіжа, смажена, сушена). Руйнує еритроцити, провокує анемію.

Часник. Потужна токсична дія, що також спричиняє анемію та інтоксикацію.

Шоколад (теобромін). Викликає аритмію, тремтіння, судоми, іноді летальні наслідки.

Ксиліт (штучний підсолоджувач). Може спричинити раптове падіння рівня цукру в крові, судоми, печінкову недостатність.

Авокадо. Особливо небезпечні кісточка, шкірка і листя, які містять токсичну речовину - персин.

Кофеїн. Може викликати збудження нервової системи, аритмію, гіпертермію.

Смажене та жирне м’ясо, фастфуд. Перевантажує печінку та підшлункову, провокує панкреатит.

Горіхи (особливо макадамія). Можуть спричинити м’язову слабкість, блювоту, гіпертермію.

Кістки з вареного м’яса. Ламаються на гострі уламки, травмують кишківник, провокують непрохідність.

Які симптоми отруєння мають насторожити

Найпоширеніші симптоми, які можуть свідчити про харчову інтоксикацію або токсичну реакцію у тварини:

блювання

млявість

тремтіння або судоми

діарея (часто з кров’ю)

відмова від їжі

пришвидшене серцебиття або дихання

Якщо улюбленець з’їв щось із забороненого списку - не чекайте, а звертайтеся до ветеринарного лікаря навіть при незначних симптомах.