Ці ліки незворотно руйнують вашу печінку: ви всі їх знаєте

Парацетамол - ліки від головного болю до лихоманки і безпечні, якщо їх приймати правильно. Однак, навіть незначне перевищення рекомендованої дози може призвести до серйозного, незворотного ураження печінки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на MailOnline.

Чому від парацетамолу страждає печінка?

Фармацевт і науковий співробітник Кінгстонського університету Діпар Камдар повідомила, що хоча парацетамол загалом безпечний при використанні за призначенням, прийом занадто великої кількості – навіть трохи – може бути надзвичайно небезпечним для вашої печінки.

"Навіть невеликі передозування або поєднання парацетамолу з алкоголем можуть збільшити ризик серйозної шкоди. Завжди дотримуйтесь рекомендованої дози і зверніться до лікаря, якщо вам регулярно потрібне знеболення", - сказала фахівець.

Вона пояснила, що небезпека полягає в тому, як печінка переробляє парацетамол. Коли препарат розпадається, він виробляє токсичний побічний продукт, який називається NAPQI. Зазвичай він нейтралізується захисною речовиною в організмі під назвою глутатіон.

Але коли печінка перевантажена, її запаси глутатіону можуть вичерпатися, що призводить до потенційно фатального пошкодження.

"Однак, при передозуванні запаси глутатіону виснажуються, дозволяючи NAPQI накопичуватися та атакувати клітини печінки. Це може призвести до гострої печінкової недостатності, яка може бути смертельною", - сказала лікар.

Два основні типи захворювань печінки та їх наслідки

Існує два типи захворювань печінки:

Алкогольна жирова хвороба печінки.

Метаболічно-асоційована стеатозна хвороба печінки (раніше відома як неалкогольна жирова хвороба печінки).

Надлишок жиру в печінці може викликати болюче запалення. З часом це може призвести до рубцювання печінки та обмеження її функцій. Якщо не лікувати, це може призвести до кінцевої стадії захворювання печінки - цирозу.

Захворювання печінки часто проявляється лише незначними або взагалі відсутніми ранніми симптомами, але з погіршенням може викликати втому, жовтяницю, біль у животі та набряки ніг і щиколоток.

Печінка фільтрує токсини, виробляє життєво важливі згортальні агенти та контролює кровотік. Коли вона відмовляє, можуть виникнути серйозні ускладнення - навіть смерть.