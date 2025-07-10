Ці кавуни їсти не можна! Шокуючі ознаки, що вказують на небезпеку для здоров'я

Кавун - чудове літнє задоволення, але підходити до його вибору потрібно відповідально. Знання цих п'яти шокуючих ознак допоможе вам уникнути небезпеки та насолодитися лише якісними, смачними та безпечними ягодами.

Як не натрапити на небезпечний кавун та купити гарний - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Ознака №1: Неприродно яскравий, "хімічний" колір м'якоті та волокна

Коли ви розрізаєте кавун, перше, на що варто звернути увагу, це колір його м'якоті.

Насичений, але неприродний рожевий або червоний колір

Здоровий, стиглий кавун має яскравий, соковитий рожево-червоний колір, але він завжди виглядає природно. Якщо м'якоть має надто інтенсивний, "хімічний", майже неоновий відтінок червоного або рожевого, це може бути ознакою використання нітратів або барвників. Нітрати, хоча й є частиною природного циклу азоту в ґрунті, у надмірних кількостях стають токсичними. Фермери іноді використовують їх для прискорення росту плодів.

Жовті, а не білі волокна

У нормального кавуна волокна, що йдуть від серцевини до кірки, повинні бути білими. Якщо ви бачите, що ці волокна мають інтенсивний жовтий, помаранчевий або навіть синюватий відтінок, це є дуже тривожним сигналом. Така зміна кольору часто вказує на надмірне накопичення нітратів. Це одна з найпевніших ознак небезпечного кавуна.

Ознака №2: Гладка, глянцева поверхня зрізу та відсутність зернистості

Зріз кавуна має розповісти вам багато про його внутрішній стан.

Занадто гладка, ніби полірована поверхня м'якоті

М'якоть стиглого кавуна повинна бути зернистою, крихкою, соковитою, злегка пухкою на зрізі. Якщо ж поверхня виглядає підозріло гладкою, ніби відполірованою, це може вказувати на використання стимуляторів росту або хімічних добрив. Такі кавуни часто виглядають "ідеально", але втрачають природну текстуру.

Відсутність характерного "хрускоту"

Коли ви розрізаєте стиглий кавун, ви повинні почути характерний хрускіт, а сама м'якоть повинна легко ламатися. Якщо кавун ріжеться без особливих зусиль, а м'якоть виглядає водянистою, в'ялою, з малою кількістю "зернистих" частинок, це може свідчити про його неякісне вирощування.

Зайва водянистість або надмірна твердість

М'якоть повинна бути соковитою, але не "розпливатися" від надлишку води. Так само, якщо вона надмірно щільна і тверда, це може бути ознакою незрілості або використання хімікатів для штучного "дозрівання".

Ознака №3: Підозрілий запах та присмак

Кавун повинен пахнути свіжістю, літом і, власне, кавуном. Будь-які відхилення від цього запаху є тривожним сигналом.

Кислуватий або "хімічний" запах

Якщо ви відчуваєте неприємний, кислуватий, "забродивший" або явно хімічний запах від розрізаного кавуна, це категорично не можна ігнорувати. Кислий запах може вказувати на початок процесів гниття або бродіння всередині плоду, особливо якщо його зберігали неправильно. "Хімічний" запах може бути наслідком надлишку нітратів або інших агрохімікатів.

Гіркуватий або металевий присмак

Присмак також є важливим індикатором. Стиглий кавун має бути солодким і освіжаючим. Якщо ви відчуваєте гіркоту, металевий або будь-який інший неприродний присмак, це прямий сигнал про те, що кавун небезпечний. Не ризикуйте – негайно викиньте його.

Ознака №4: Відсутність або нехарактерний жовтий бік

Ця ознака стосується зовнішнього вигляду кавуна.

"Пляма дозрівання"

Кожен кавун, який зростав на землі, повинен мати на одному боці жовтувату або кремову пляму. Це так звана "пляма дозрівання" – місце, де кавун лежав на ґрунті і не отримував сонячних променів. Чим жовтіша і більша ця пляма, тим імовірніше, що кавун стиглий і дозрів природним шляхом.

Відсутність жовтої плями або її зелений колір

Якщо такої плями немає взагалі, або вона біла чи зелена, це може свідчити про те, що кавун був зірваний до повного дозрівання або вирощений з використанням стимуляторів росту, які не дозволили йому природно дозріти.