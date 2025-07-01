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Ці хвороби у тварин не лікуються! Що має знати кожен власник кота чи собаки

Вівторок 01 липня 2025 17:05
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Ці хвороби у тварин не лікуються! Що має знати кожен власник кота чи собаки Факти про невиліковні хвороби домашніх тварин (фото: Freepik)
Автор: Фелікс Коркін

Домашні улюбленці, як і люди, можуть страждати на хронічні захворювання, які неможливо вилікувати повністю. Часто симптоми приходять і зникають, але не зникає головне - сама хвороба.

Що це за патології і чому вони вважаються невиліковними, пояснила ветеринарна лікарка-гастроентеролог Ольга Степаненко в коментарі для РБК-Україна.

Розповсюджені невиліковні захворювання котів і собак

За словами фахівчині, мова йде про складні форми хронічної ентеропатії, яка у тварин поділяється на кілька типів. Найсерйознішими серед них є:

  • ентеропатія, що реагує на імуносупресори (immunosuppressant-responsive enteropathy, IRE)
  • ентеропатія, що не відповідає на лікування (non-responsive enteropathy, NRE)

"Ці патології не можуть повноцінно зникнути, час від часу симптоми розладу ШКТ можуть проявлятись", - пояснює Степаненко.

Навіть якщо улюбленець пройшов курс лікування і йому стало краще, хвороба може повернутися.

"Навіть при успішному переході в ремісію (стан, коли хвороба не проявляється), через деякий період (в кожного він індивідуальний) може статись рецидив (відновлення симптомів хвороби)", - додає ветеринарна лікарка.

Як розпізнати проблему

Хронічна ентеропатія - це не одна конкретна хвороба, а радше група розладів, які викликають постійне або періодичне запалення кишечника.

Найчастіше страждають кішки та собаки, особливо у віці від кількох місяців до 5-7 років.

Симптоми можуть включати:

  • повторювану або тривалу діарею
  • втрату апетиту або періоди відмови від їжі
  • блювоту
  • втрату ваги
  • апатію.

Якщо ви помітили у свого улюбленця такі прояви, не варто займатись самолікуванням. Лише досвідчений ветеринар може провести необхідну діагностику, включаючи УЗД черевної порожнини, аналізи та біопсію кишечника - саме такі методи дозволяють виявити тип ентеропатії.

Ці хвороби у тварин не лікуються! Що має знати кожен власник кота чи собакиСобаки і коти хворіють часто непомітно для людей, то важливо знати симптоми (фото: Freepik)

Чи можна допомогти тварині?

На жаль, повністю вилікувати такі ентеропатії неможливо. Але вчасна діагностика і постійне спостереження дають змогу тримати хворобу під контролем.

Найчастіше тварині підбирають спеціальну дієту, додають препарати для зменшення запалення (наприклад, імуносупресори) та стежать за динамікою.

Життя з хронічною хворобою - це не вирок, але потребує відповідального ставлення. Якщо власник розуміє особливості діагнозу і слідкує за станом тварини, улюбленець може жити повноцінно і довго - навіть з періодичними рецидивами.

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