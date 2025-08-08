Цей тост - ідеальний сніданок для здоров'я: його їдять навіть дієтологи

Рецепт тосту з білок квасолі та авокадо

Дієтолог Барбі Черовні розповіла, що часто їсть на сніданок тост з авокадо та білої квасолі через його легкість у приготування та неймовірну користь.

Інгредієнти:

цільнозерновий хліб - 2 скибочки

відварена або консервована біла квасоля - 1/2 чашки

стигле авокадо - 1 шт.

часник -1 зубчик

оливкова олія -1 ст.л

сік половини лимона або лайма

сіль і перець - за смаком

свіжа зелень (петрушка, кінза або базилік) для подачі

Підсмажте скибочки цільнозернового хліба до золотистої скоринки. У мисці розімніть авокадо виделкою. Додайте до авокадо білу квасолю, подрібнений часник, оливкову олію і лимонний сік.

Добре перемішайте до однорідної маси, посоліть і поперчіть за смаком. Намажте отриману суміш на тост. Прикрасьте свіжою зеленню.

Рецепт тосту з білої квасолі та авокадо (фото: eatingwell)

Чим корисний тост

Високий вміст клітковини

Клітковина є одним з найважливіших поживних речовин для контролю рівня цукру в крові, оскільки уповільнює засвоєння вуглеводів і покращує здатність організму ефективно використовувати інсулін.

Вона також допомагає кишковим бактеріям виробляти корисні для здоров'я речовини, які називаються коротколанцюговими жирними кислотами.

Крім того, знижує рівень холестерину та забезпечує відчуття ситості після їжі. Чудово підходить для підтримки нормального травлення, що також забезпечує гарний початок дня.

Цей рецепт забезпечує 11 грамів клітковини на порцію завдяки поєднанню цільного зерна, овочів та бобових.

Багатий на рослинний білок

Білок важливий для здорової імунної системи, міцних м’язів і відчуття ситості. Рослинні білки природно мають низький вміст насичених жирів. Це важливо для всіх, оскільки насичені жири можуть підвищувати рівень холестерину, збільшуючи ризик серцевих захворювань.

Це особливо корисно для людей з діабетом, оскільки вони особливо схильні до серцевих захворювань.

Забезпечує цільними зернами

Дослідження показали, що люди, які їдять багато цільного зерна, мають меншу ймовірність розвитку діабету. Початок дня зі шматочка цільнозернового хліба збільшить споживання клітковини та забезпечить вітаміни групи B, що може допомогти регулювати рівень цукру в крові.