Цей симптом остеопорозу з'являється в незвичному місті і ігнорується

Рання ознака остеопорозу, яку не слід ігнорувати

Хірург-ортопед Памела Мехта зазначає, що ранньою ознакою остеопорозу, яку пацієнти можуть не помічати, є опускання ясен. Стоматолог доктор Картік Антані погоджується з думкою спеціаліста.

Досвідчений стоматолог пояснює, що захворювання ясен має різний ступінь тяжкості та причини. Найлегшою формою захворювання ясен є гінгівіт, тобто запалення самої тканини ясен, яка розташована над кісткою. У цьому випадку кістка, що оточує зуб, залишається здоровою. Однак при більш запущеному захворюванні, яке називається пародонтитом, кістка, що оточує зуб, пошкоджується.

Ця кістка, яка стабілізує зуб, починає відступати та руйнуватися. Люди, які бачать відступання ясен, думають, що проблема обмежується м’якою тканиною ясен, але в багатьох випадках причина криється глибше, в ослабленні та втраті кістки під яснами.

Остеопороз, послаблюючи кістку, призводить до відступання лінії ясен та оголення коренів зубів.

Інші симптоми, які можуть бути пов'язані з остеопорозом

Остеопороз може проявлятися різними способами. Інші часто ігноровані симптоми цього захворювання включають:

Ослаблення сили хвата - оскільки щільність кісток у передпліччях, стегнах і хребті зменшується, це може спричинити труднощі із захопленням предметів, стисканням кулаків, відкриванням банок та виконанням інших завдань, що потребують використання пальців і рук.

Ламкість нігтів - кістки та нігті містять дисульфідні зв'язки, які з'єднують білки та надають їм міцності. При остеопорозі нігті можуть стати крихкими, легко ламатися або розколюватися.

Задишка - остеопороз може призвести до компресійних переломів хребців, що призводить до їх руйнування та деформації. Коли хребці пошкоджені таким чином, хребет вигинається та «горбиться», що може обмежувати простір у грудях.

В результаті легені мають менше місця для повного розправлення, що може призвести до задишки або зменшення ємності легень.