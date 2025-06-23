Названо продукт, який категорично не можна давати дітям до 1 року: ось чому

Чому саме до 1 року

За словами медика, категорична заборона меду для немовлят до 12 місяців обумовлена ризиком дитячого ботулізму. Мед може містити спори бактерії Clostridium botulinum, які у незрілому кишківнику немовляти здатні проростати та виробляти небезпечний токсин.

Імунна та травна система до року ще недостатньо розвинені, щоб знешкодити ці спори. Внаслідок цього може розвинутися ботулізм - рідкісне, але дуже важке захворювання, що вражає нервову систему і може призвести до паралічу дихальних мʼязів та смерті, якщо вчасно не надати допомогу.

Важливо розуміти, що дитячий ботулізм трапляється рідко, але немовлята найбільш вразливі

Симптоми дитячого ботулізму

Вони можуть розвиватися поступово. Першими ознаками часто є закреп і слабкість - немовля виглядає млявим, голос став тихий, а обличчя малоемоційне.

Надалі може прогресувати мʼязова слабкість, втрата контролю над головою, кінцівками та утруднення дихання.

Цей стан вимагає негайної госпіталізації і часто тривалого лікування.

Що змінюється після 1 року

Після першого дня народження фізіологія дитини помітно змінюється. Кишківник і імунна система вже значно зріліші, ніж у немовляти, тож організм однорічної дитини здатен впоратися з поодинокими спорами ботулізму, не даючи їм розмножуватися.

Отже, ботулотоксин більше не утвориться, і мед стає безпечним з точки зору ризику ботулізму.

Після року мед перестає бути забороною, проте лишається продуктом з високим вмістом цукрів. Додані цукри у харчуванні дітей слід максимально обмежувати, особливо в ранньому віці. І мед не виняток - хоч він і натуральний, але за складом це в основному глюкоза і фруктоза.

Користь для здоровʼя дитини після року

Він містить трохи природних антиоксидантів та має легкі протимікробні властивості. В народній медицині він відомий як засіб від кашлю.

Зокрема, для дітей старше року при кашлі можна давати 2-5 мл меду на ніч, що допомагає розріджувати слиз і полегшує кашель

Педіатр зазначила, що мед не є незамінним продуктом для дитини. В ньому немає таких поживних речовин, яких неможливо отримати з інших джерел. Основу меду складають вуглеводи (цукри), які забезпечують енергію, але ті самі вуглеводи дитина може отримати, наприклад, з фруктів, каш та молока.

Отже, спеціально вводити мед у раціон дитини "для користі" нема потреби.