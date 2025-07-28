Цей популярний сніданок саботує ваше схуднення

Що треба знати про начебто корисні сніданки

В епоху свідомого харчування багато покупців наповнюють свої кошики продуктами з маркуванням "нежирний", "корисний" або "натуральний", вірячи, що роблять правильний вибір. Але, за словами експертів з Optimal You, провідної британської клініки зі схуднення, багато з цих, здавалося б, корисних варіантів не такі вже й корисні, як здається, а деякі можуть завдати більше шкоди, ніж користі.

"Ці продукти часто мають ореол здоров'я. Але хитрий маркетинг може приховати той факт, що вони переповнені доданим цукром, рафінованими оліями та порожніми калоріями", - кажуть представники клініки.

Кінцевим результатом може бути зупинка схуднення або навіть небажаний набір ваги, а ви при цьому будете дивуватися, що пішло не так.

Сніданок, який заважає схудненню

Одним із поширених винуватців є гранола. Довгий час вважалася поживним основним продуктом для сніданку, вона часто приховує високий вміст цукру та жиру під своїм виглядом, що складається з вівса.

Одна чашка деяких марок з супермаркетів може містити понад 400 калорій, при цьому рівень цукру конкурує з шоколадною плиткою.

"Гранола звучить здорово: овес, горіхи, клітковина, але коли вона упакована медом, сиропом та оліями для посилення смаку та терміну зберігання, вона стає скоріше десертом, ніж сніданком", - сказав експерт.

Те ж саме стосується таких продуктів, як ароматизовані йогурти, протеїнові батончики і навіть деякі фруктові соки, які часто продаються як здорові альтернативи, але можуть містити ударну дозу цукру та калорій, які вашому організму не потрібні.

"Якщо продукт потребує яскравого брендування, щоб переконати вас, що він корисний, ймовірно, це не так", - додав фахівець.