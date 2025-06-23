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Цей метод допоможе жінкам після 45 років швидко схуднути: він дійсно працює

Понеділок 23 червня 2025 12:48
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Цей метод допоможе жінкам після 45 років швидко схуднути: він дійсно працює Названо метод, який допоможе швидко схуднути після 45 років (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Метод 14/10 - це режим харчування, який передбачає 14 годин голоду та 10 годин прийому їжі щодня. Для жінок старше 45 років цей підхід сприяє прискоренню метаболізму, зниженню ваги та покращенню загального самопочуття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Eat This, Not That!

Чим корисне періодичне голодування

Лікар Бронвін Холмс-Махтані розповів, що з віком у людей зменшується м’язова маса, що знижує рівень метаболізму в стані спокою. Ці зміни призводять до того, що жінки легше набирають вагу.

Періодичне голодування (інтервальне голодування) може бути корисним, але залежить від індивідуальних особливостей організму та правильного підходу.

Переваги періодичного голодування:

  • поліпшує метаболізм і сприяє зниженню ваги
  • підвищує чутливість до інсуліну, що допомагає контролювати рівень цукру в крові
  • сприяє детоксикації організму і відновленню клітин (автофагія)
  • може покращити роботу серця та мозку
  • знижує запалення і ризик хронічних захворювань

Основні протипоказання:

  • не підходить для вагітних і годуючих жінок
  • не рекомендоване людям з порушеннями харчової поведінки, діабетом 1 типу або серйозними захворюваннями
  • важливо правильно вибрати режим голодування, щоб не завдати шкоди організму

Жінки мають унікальні гормональні реакції на голодування, які відрізняються від чоловічих через їхню підвищену чутливість до гормонів. При правильному виконанні періодичне голодування покращує чутливість до інсуліну та зменшує запалення, що є важливими факторами для збільшення ваги після 40 років.

Деталі методу

Метод 14/10 передбачає голодування протягом 14 годин (включаючи ніч) і вживання їжі лише протягом 10 годин, наприклад, з 9:00 до 19:00.

Дієтолог Террі Татеоссян розповіла, що цей метод щадніший для жіночої ендокринної системи, ніж триваліші періоди голодування. Він дозволяє отримати метаболічні переваги, не викликаючи гормональної стресової реакції, яка іноді може траплятися при більш агресивному голодуванні.

Експерт зазначила, що метод забезпечує достатньо великий проміжок часу, протягом якого можна отримати рекомендовану добову норму білка, не відчуваючи переїдання.

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