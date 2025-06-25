Цей літній фрукт корисний для кишківника та містить багато вітамінів: а ви його їсте?

Абрикоси - не лише смачний літній фрукт, а й справжнє джерело користі для здоров’я. Вони покращують роботу серця, зміцнюють зір, підтримують імунітет і навіть допомагають зберігати молодість шкіри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Today .

Чим корисні абрикоси

Дієтолог Керолайн Сьюзі розповіла, що вони забезпечують цілу низку переваг і можуть допомогти захистити від оксидативного стресу.

Абрикоси також низькокалорійні і можуть забезпечити вас корисною для кишечника розчинною клітковиною, калієм та вітаміном С.

Один сирий абрикос містить:

17 калорій

0,5 г білка

0,14 г жиру

4 г вуглеводів

0,7 г клітковини

3 г цукру

Хоча абрикоси не є великим джерелом якихось конкретних поживних речовин, вони забезпечують насичений запас клітковини, вітаміну С, вітаміну А, бета-каротину та калію за дуже невелику кількість калорій.

Клітковина, яку містять абрикоси - це переважно розчинний пектин, який уповільнює травлення, завдяки чому ви довше відчуваєте ситість і допомагає контролювати рівень цукру в крові.

Одна з головних переваг абрикосів - це кількість та різноманітність антиоксидантів, які вони містять, включаючи вітамін С, вітамін Е та бета-каротин.

Враховуючи їхній характерний помаранчевий колір, мабуть, не дивно, що абрикоси містять багато бета-каротину - сполуки, яку організм перетворює на вітамін А. Зокрема, бета-каротин корисний для здоров’я очей.

Абрикоси також містять лютеїн і зеаксантин, які є антиоксидантними сполуками, відомими своєю здатністю підтримувати здоров'я очей.

Поліфеноли (рослинні сполуки) у фруктах також забезпечують певну користь для здоров’я серця.

Найкращі способи використання абрикосів

Завдяки своїй природній солодкості та яскравому кольору, абрикоси добре поєднуються з сирами та горіхами в салаті. Їх також легко додати до соусу для курки чи індички або до заправки для салату.

Крім того, абрикоси мають досить високий вміст води, тому будуть чудово зволожувати організм.