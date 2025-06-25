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Цей літній фрукт корисний для кишківника та містить багато вітамінів: а ви його їсте?

Середа 25 червня 2025 15:15
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Цей літній фрукт корисний для кишківника та містить багато вітамінів: а ви його їсте? Дієтолог розповіла, чим корисні абрикоси для здоров'я (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Абрикоси - не лише смачний літній фрукт, а й справжнє джерело користі для здоров’я. Вони покращують роботу серця, зміцнюють зір, підтримують імунітет і навіть допомагають зберігати молодість шкіри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Today.

Чим корисні абрикоси

Дієтолог Керолайн Сьюзі розповіла, що вони забезпечують цілу низку переваг і можуть допомогти захистити від оксидативного стресу.

Абрикоси також низькокалорійні і можуть забезпечити вас корисною для кишечника розчинною клітковиною, калієм та вітаміном С.

Один сирий абрикос містить:

  • 17 калорій
  • 0,5 г білка
  • 0,14 г жиру
  • 4 г вуглеводів
  • 0,7 г клітковини
  • 3 г цукру

Хоча абрикоси не є великим джерелом якихось конкретних поживних речовин, вони забезпечують насичений запас клітковини, вітаміну С, вітаміну А, бета-каротину та калію за дуже невелику кількість калорій.

Клітковина, яку містять абрикоси - це переважно розчинний пектин, який уповільнює травлення, завдяки чому ви довше відчуваєте ситість і допомагає контролювати рівень цукру в крові.

Одна з головних переваг абрикосів - це кількість та різноманітність антиоксидантів, які вони містять, включаючи вітамін С, вітамін Е та бета-каротин.

Враховуючи їхній характерний помаранчевий колір, мабуть, не дивно, що абрикоси містять багато бета-каротину - сполуки, яку організм перетворює на вітамін А. Зокрема, бета-каротин корисний для здоров’я очей.

Абрикоси також містять лютеїн і зеаксантин, які є антиоксидантними сполуками, відомими своєю здатністю підтримувати здоров'я очей.

Поліфеноли (рослинні сполуки) у фруктах також забезпечують певну користь для здоров’я серця.

Найкращі способи використання абрикосів

Завдяки своїй природній солодкості та яскравому кольору, абрикоси добре поєднуються з сирами та горіхами в салаті. Їх також легко додати до соусу для курки чи індички або до заправки для салату.

Крім того, абрикоси мають досить високий вміст води, тому будуть чудово зволожувати організм.

Подумайте про додавання їх до смузі, щоб отримати зволоження разом із поживними речовинами.

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абрикоси Фрукти Здоров'я
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