Церква в Хмельницькому, де побили військового, перейде до ПЦУ

Під час зібрання біля собору, більшість віддала свій голос за перехід Свято-Покровського кафедрального собору УПЦ (МП) до ПЦУ. Ключі від храму передали ревізійній комісії, яку обрали містяни під час зібрання.

Голова ревізійної комісії Юрій Смаль повідомив, що до собору зайшла ревізійна комісія, ЗМІ й попередній секретар храму Олександр Рибчинський. Нині вони описують майно.

Далі церкву закриють. Богослужіння у ній до Великодня за східним обрядом не проводитимуть.

За попередніми даними, на зібрані офіційно зареєструвалося 1235 людей.

Смаль додав, що завтра представники комісії віднесуть документи про перереєстрацію релігійної громади в ОВА.

Нагадаємо, сьогодні священнослужителі УПЦ Московського патріархату побили військового у церкві в Хмельницькому.

Пізніше мер міста Олександр Симчишин повідомив, що у Хмельницькому хочуть заборонити УПЦ МП користуватися земельними ділянками.

Тим часом біля собору на мітинг зібралась група активістів.

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