Церковь и вакцинация: Епифаний высказался о прививках от COVID

Православная Церковь Украины (ПЦУ) не видит в прививках от коронавируса религиозного подтекста. Вакцинация - это не зло, а возможность обеспечить здоровье и жизнь человека.

По его словам, в ПЦУ есть священники, которые против вакцинации и они выражают четкую позицию по этому вопросу. Однако в целом Православная Церковь Украины поддерживает прививки от коронавируса и об этой позиции было заявлено еще до начала пандемии COVID-19, которая началась в 2019 году.

"Здесь (в вакцинации - ред.) нет религиозного подтекста. Если это касается здоровья и жизни человека, то это лекарства, которые нужно принимать", - сказал Епифаний.

Он добавил, что как только возник вопрос о вакцинации из-за распространения коронавируса, то ПЦУ неоднократно высказывалась, что в этом нет никакого религиозного подтекста.

"Для того чтобы побороть эту болезнь - нужно вакцинироваться. Но это личное дело каждого, это право выбора каждого человека. Мы не применяем какую-то силу, каждый имеет право выбрать, какой вакциной хочет вакцинироваться", - сказал священнослужитель.

Епифаний уточнил, что каждый человек самостоятельно выбирает вакцинироваться или нет. При этом государство, в частности, Министерство здравоохранения, должно разъяснять и призывать людей сделать прививку.

Мы заявили о том, что мы не против, мы наоборот - за. Однако каждый выбирает самостоятельно. Есть священнослужители, которые против, есть единицы среди архиереев, я знаю одного, который выступает, делает заявления против вакцинации и приводит свои аргументы", - добавил митрополит.