Цензура в Steam? Популярна платформа почала масово видаляти ігри: у чому причина

Платформа Steam ввела нове правило, через яке з майданчика почали зникати ігри. Зміни торкнулися проєктів із певним типом контенту, який може порушувати стандарти платіжних систем і банків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на технологічне видання Engadget.
Згідно з новим пунктом у правилах, на платформі забороняється розміщувати контент, який може суперечити нормам, встановленим платіжними операторами (наприклад, Visa і Mastercard), а також банками або інтернет-провайдерами. Такі ігри можуть бути видалені без попередження.
У документі підкреслюється, що правило насамперед стосується контенту категорії "тільки для дорослих".
Хоча офіційних коментарів від Valve поки що немає, за даними SteamDB, з платформи вже було знято десятки ігор з яскраво вираженою сексуальною тематикою. Причини видалення не вказані, але час збігається з введенням нових правил.
На перший погляд такі заходи можуть здатися несподіваними, проте найбільші платіжні системи давно борються з поширенням 18+ контенту. Так, ще в 2020 році Mastercard і Visa заборонили використовувати свої картки на Pornhub, а в 2021 році Mastercard посилила вимоги до банків, які підключають до їхньої мережі продавців контенту для дорослих.
Згідно з цими вимогами, банки мають підтверджувати наявність механізмів модерації, включно з можливістю блокувати і видаляти незаконні матеріали.
Багато користувачів Steam підтримують видалення відверто порнографічних ігор, проте стурбовані самим підходом. Дехто вважає, що це може призвести до фінансової цензури, де рішення ухвалюються не платформою, а глобальними фінансовими корпораціями.
Steam протягом багатьох років зазнавав критики за допуск сумнівних проектів, включно з відверто неприйнятним контентом. Зараз платформа, схоже, рухається в бік більш жорсткої фільтрації під тиском платіжних систем.
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