Цензура в Steam? Популярна платформа почала масово видаляти ігри: у чому причина

Платформа Steam ввела нове правило, через яке з майданчика почали зникати ігри. Зміни торкнулися проєктів із певним типом контенту, який може порушувати стандарти платіжних систем і банків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на технологічне видання Engadget .

Що змінилося

Згідно з новим пунктом у правилах, на платформі забороняється розміщувати контент, який може суперечити нормам, встановленим платіжними операторами (наприклад, Visa і Mastercard), а також банками або інтернет-провайдерами. Такі ігри можуть бути видалені без попередження.

У документі підкреслюється, що правило насамперед стосується контенту категорії "тільки для дорослих".

Хоча офіційних коментарів від Valve поки що немає, за даними SteamDB, з платформи вже було знято десятки ігор з яскраво вираженою сексуальною тематикою. Причини видалення не вказані, але час збігається з введенням нових правил.

Steam додав нове правило, що забороняє ігри, які порушують правила і стандарти, встановлені платіжними процесорами і картковими мережами, або провайдерами інтернет-мереж.



Водночас з магазину прибрали багато ігор на тему інцесту. pic.twitter.com/JHun6IZWyn - SteamDB (@SteamDB) 16 липня 2025 року.

Що стоїть за цим рішенням

На перший погляд такі заходи можуть здатися несподіваними, проте найбільші платіжні системи давно борються з поширенням 18+ контенту. Так, ще в 2020 році Mastercard і Visa заборонили використовувати свої картки на Pornhub, а в 2021 році Mastercard посилила вимоги до банків, які підключають до їхньої мережі продавців контенту для дорослих.

Згідно з цими вимогами, банки мають підтверджувати наявність механізмів модерації, включно з можливістю блокувати і видаляти незаконні матеріали.

Реакція гравців

Багато користувачів Steam підтримують видалення відверто порнографічних ігор, проте стурбовані самим підходом. Дехто вважає, що це може призвести до фінансової цензури, де рішення ухвалюються не платформою, а глобальними фінансовими корпораціями.

Steam протягом багатьох років зазнавав критики за допуск сумнівних проектів, включно з відверто неприйнятним контентом. Зараз платформа, схоже, рухається в бік більш жорсткої фільтрації під тиском платіжних систем.