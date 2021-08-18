За месяц себестоимость строительства жилья значительно выросла: эксперты назвали причины

За последний месяц себестоимость строительства жилья выросла на 100-120 долларов за кв.м. Представители строительного рынка уверены, что стоимость квадратных метров будет расти и в дальнейшем - из-за роста спроса и цен на стройматериалы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Интергал-Буд".

Как отмечают в компании, этому способствуют два главных фактора: активизация спроса на качественные и современные жилые проекты (прежде всего, в виде инвестиций в недвижимость) и повышения цен на основные строительные материалы (цемент, металл и др), отделочные и строительные работы, а также увеличение заработных плат квалифицированных специалистов.

"Мы посчитали, что за последний месяц себестоимость строительства жилья выросла на 100-120 долларов за кв.м. и способствует этому повышение цен на основные строительные материалы и работы", - отметила коммерческий директор "Интергал-Буд" Анна Лаевская.

Способствует росту цены и качество жилых проектов - девелоперы вкладывают много ресурсов в создание интересных концепций с развитой инфраструктурой для жизни и отдыха жителей. Застройщики отметили, что украинцы готовы платить за дополнительный комфорт и качественный сервис.

Приоритеты покупателей также меняются

Что касается изменений в портрете потребителя, то в "Интергал-Буд" отметили стремительное уменьшение среднего возраста покупателя (если раньше это был возраст 30+, то сегодня 25+) и повышение требований к строительным проектам со стороны покупателя.

"Наши покупатели сегодня - это молодые люди креативных профессий, которые много путешествуют и видят, как строят и живут за границей. Они хотят и в Украине видеть подобные проекты. И здесь речь не только о классной архитектуре и привлекательных вестибюлях, это о возможности интересно проводить время на территории комплекса, работать, учиться и общаться. Они обращают внимание на качество обслуживания в отделах продаж, в каком объеме предоставляют информацию о комплексе, разрешительные и проектные документы, строительные и отделочные материалы", - добавила Лаевская.

В целом же эксперты отмечают, что именно благодаря требовательности покупателей, строительные компании начали более взвешенно подходить к выбору участков под комплексную застройку. Они исследуют прилегающую инфраструктуру, транспортно-пешеходные потоки, изучают социально-демографическую ситуацию.

Также эксперты отметили, что именно комплексная и многофункциональная застройка - формат проектов, которые приобретают все большую популярность в Украине.