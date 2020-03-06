Цены на нефть упали ниже 50 долларов из-за коронавируса

Цены на нефть снижаются в пятницу, 6 марта, из-за страхов вокруг спроса на топливо на фоне глобальной вспышки коронавируса. Об этом сообщает агентство Reuters.

Опасения по поводу эпидемии коронавируса усилились тревогами о том, что страны-производители нефти, не входящие в ОПЕК, пока не согласились на новые сокращения добычи.

Фьючерсы на Brent подешевели на 1,5% до 49,30 долларов за баррель, фьючерсы на американскую легкую нефть WTI снизились на 1,3% до 45,3 долларов за баррель.

ОПЕК в четверг поддержала более глубокое сокращение добычи, чем ожидалось ранее - на 1,5 миллиона баррелей в сутки до конца 2020 года.

Министры ОПЕК сказали, что от стран, не входящих в организацию, ожидается дополнительное снижение добычи на 500 тыс. баррелей в сутки. Однако Россия и Казахстан, являющиеся членами ОПЕК+, сказали, что они пока не согласились на более масштабные сокращения.

Встреча ОПЕК+ состоится в Вене в пятницу.

Как сообщало РБК-Украина, всего в мире зафиксировано 98 387 случаев коронавируса. Большинство - 80,5 тысяч, зарегистрированы на материковой части Китая. Более тысячи случаев зафиксированы в Южной Корее (6284), Италии (3858) и Иране (3513).

Отметим, Федеральная резервная система США 3 марта приняла экстренное решение о снижении базовой процентной ставки на 0,5% до 1-1,25% годовых. Как отметили в ФРС, основы экономики США остаются сильными, однако коронавирус создает растущие риски для экономической активности.