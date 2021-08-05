Цены на нефть снижаются из-за опасений по поводу коронавируса

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,6%, до 69,99 долларов за баррель. Фьючерсы на нефть марки WTI 0,5%, до 67,84 долларов за баррель. Оба контракта подешевели более чем на 2 доллара за баррель в среду.

В четверг Япония должна распространить чрезвычайные ограничения на большее количество префектур, в то время как Китай, второй по величине потребитель нефти в мире, ввел ограничения в некоторых городах и отменил рейсы, что поставило под угрозу спрос на топливо.

"Китай сейчас столкнулся с самым тяжелым кризисом COVID-19 с тех пор, как первоначальная вспышка была взята под контроль", - заявили аналитики FGE в записке в четверг.

Рост доллара, вызванный ожиданиями, что Федеральная резервная система США может начать ужесточение политики раньше, чем ожидалось ранее, также оказал давление на цены на нефть. Более сильный доллар делает нефть более дорогой для держателей других валют.

Напряженность на Ближнем Востоке сдерживала снижение цен.

Израильские самолеты нанесли удары по площадкам для запуска ракет на юге Ливана рано утром в четверг в ответ на ранее выпущенные снаряды по Израилю.

Обмен ударами произошел после нападения на танкер у берегов Омана в прошлый четверг, в котором Израиль обвинил Иран. Два члена экипажа, британец и румын, погибли. Иран отрицал свою причастность.

В среду Госдепартамент США заявил, что, по его мнению, иранцы захватили танкер Asphalt Princess под флагом Панамы в Оманском заливе, но не может подтвердить.

"В связи с нарастанием напряженности между Ираном и мировыми державами из-за атаки беспилотников на прошлой неделе, похоже, переговоры по ядерной сделке будут длительными и вряд ли обеспечат неминуемое ослабление санкций для Ирана", - сказал Эдвард Мойя, старший аналитик OANDA.