Цены не нефть резко снизились из-за новой вспышки COVID-19 во всем мире

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 1,8%, до 74,85 доллара за баррель, в то время как нефть марки WTI упала на 1,4%, до 72,99 доллара. Ранее в ходе волатильной сессии оба контракта выросли до самого высокого уровня с октября 2018 года.

"Прогноз восстановления спроса на нефть в течение лета может быть немного завышен, и на этой неделе трейдеры столкнутся с проверкой реальности, поскольку Delta-вариант вируса COVID-19 достиг Европы, а всплеск инфекций в Юго-Восточной Азии и Австралии возвращает ограничения", - сказала Луиза Диксон, аналитик по нефтяным рынкам Rystad Energy.

Индонезия борется с рекордным количеством случаев заражения, Малайзия собирается продлить изоляцию, а Таиланд объявил о новых ограничениях. Австралия также сообщила в воскресенье об одном из самых высоких показателей местного заражения коронавирусом в этом году, что привело к блокировке в некоторых городах.

Все внимание на этой неделе будет приковано к встрече Организации стран-экспортеров нефти и ее союзников (ОПЕК+) в четверг.

ОПЕК+ вернула на рынок 2,1 миллиона баррелей в день поставок нефти на рынок с мая по июль после сокращения добычи во время пандемии и могла принять решение о добавлении в августе после того, как цены на нефть на прошлой неделе выросли пятую неделю подряд.

Прогнозы ОПЕК указывают на дефицит поставок нефти в августе и в оставшейся части 2021 года по мере восстановления экономики после пандемии, что позволяет предположить, что у ОПЕК+ есть возможности для увеличения добычи.

Аналитики австралийского банка ANZ и голландского банка ING ожидают, что ОПЕК + увеличит добычу примерно на 500 тысяч баррелей в сутки в августе.