Цены на нефть перешли к снижению после бурного роста из-за вакцины Pfizer

Фото: добыча нефти (OilNow)

Инвесторы опасаются новых карантинных ограничений, несмотря на появление вакцины от коронавируса

Цены на нефть упали во вторник, 10 ноября, поскольку возобновились опасения по поводу краткосрочного спроса на топливо в пораженных коронавирусом Европе и США. Накануне цены резко выросли после заявления о вакцине от коронавируса компании Pfizer.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 1% до 41,96 долларов за баррель к 05:45 по Гринвичу, в то время как фьючерсы на нефть марки WTI на 1,4% до 39,74 долларов. Позднее цены снова пошли вверх.

Оба эталонных контракта подскочили на 8% в понедельник, показав самый большой ежедневный прирост за более чем пять месяцев после того, как производители лекарств Pfizer и BioNTech заявили, что экспериментальная вакцина от COVID-19 более чем на 90% эффективна. Однако массовое внедрение, вероятно, произойдет через несколько месяцев после одобрения регулирующими органами.

"Жизнеспособная вакцина однозначно меняет правила игры для нефти - рынка, на котором половина спроса исходит от перемещения людей и товаров. Но, как мы уже писали ранее, нефть - это спотовый актив, который должен сначала устранить текущий дисбаланс спроса и предложения, прежде чем цены за один-два года смогут вырасти ", - говорится в заметке JP Morgan.

Rystad Energy заявила, что изоляция в Европе может привести к потере еще 1 млн баррелей в день спроса на нефть к концу этого года.

"Ускоренное внедрение нескольких вакцин не снижает риск того, что многим штатам США придется этой осенью/зимой вернуться к той или иной форме изоляции", - сказал глава нефтяных рынков Rystad Energy Бьорнар Тонхауген.

Как сообщало РБК-Украина, мировые фондовые индексы взлетели до рекордных значений после того, как компания Pfizer 9 ноября заявила, что ее экспериментальная вакцина более чем на 90% эффективна в предотвращении COVID-19. На Уолл-стрит 9 ноября индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 2,95%, S&P 500 - на 1,17%, а индекс Nasdaq Composite упал на 1,53%.

Цены на нефть 9 ноября выросли на 10%, что стало самым большим дневным приростом более чем за шесть месяцев. Скачок произошел после того, как Pfizer объявила многообещающие результаты своей вакцины против COVID-19.