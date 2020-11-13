Цены на нефть падают из-за всплеска заболеваемости COVID-19

Цены на нефть снижаются в пятницу, 13 ноября, из-за опасений медленного восстановления мировой экономики и спроса на топливо в связи с ростом случаев коронавирусной инфекции. Однако рынок растет вторую неделю подряд, чему способствовали надежды на вакцину Pfizer.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть Brent снизились на 0,78%, до 43,19 долларов за баррель к 12:05 по киевскому времени, в то время как фьючерсы на нефть марки WTI упали на 1,00%, до 40,71 долларов за баррель

"Инвесторы зафиксировали прибыль от недавнего ралли, поскольку мрачные перспективы мировой экономики ослабили настроения на фоне резкого увеличения числа случаев коронавируса и новых социальных ограничений", - сказал Коичи Мураками, аналитик Daiichi Commodities Co Ltd.

По его словам, ожидается, что на следующей неделе цены на нефть останутся под давлением, если распространение пандемии продолжит ускоряться во многих частях мира.

Новые случаи коронавирусной инфекции в Соединенных Штатах и других странах достигли рекордного уровня, и ужесточение ограничений для сдерживания распространения снизило вероятность краткосрочного прекращения глобального кризиса здравоохранения.

Новости о вакцине вызвали скачок цен на WTI и Brent на этой неделе. Оба контракта росли в надеждах на то, что пандемию COVID-19 можно будет взять под контроль после того, как данные показали, что экспериментальная вакцина, разработанная Pfizer и BioNTech, эффективна на 90%.

Однако Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило в четверг, что глобальный спрос на нефть вряд ли сильно вырастет из-за вакцины до 2021 года.

Напомним, цена нефти марки Brent в среду, 11 ноября, превысила 45 долларов за баррель. Нефть подорожала до двухмесячного максимума надежде на эффективную вакцину против COVID-19.

Международное энергетическое агентство (МЭА) снизило прогноз спроса на нефть на 2020 год. Согласно прогнозу, маловероятно, что вакцины существенно повысят спрос до следующего года.