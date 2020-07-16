Цены на нефть падают после решения ОПЕК+ сократить добычу

Цены на нефть перешли к снижению в четверг, 16 июля. Накануне страны ОПЕК и союзники договорились смягчить рекордные сокращения добычи нефти.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Нефть марки Brent подешевела на 0,71% до 43,48 долларов за баррель к 13:00 по киевскому времени, нефть WTI снизилась на 1,09% до 40,75 долларов за баррель. Оба контракта выросли на 2% днем ранее после резкого падения запасов нефти в США.

"На рынке нефти все нормализуется", - сказал Норберт Рюккер, глава отдела экономических исследований в Julius Baer.

Ожидается, что цены на нефть останутся ограниченными, поскольку увеличение спроса из стран ОПЕК+, вероятно, будет поглощено восстановлением спроса, сказал Цутому Косуге, президент исследовательской компании Marketedge Co.

"Я ожидаю, что в следующем месяце Brent будет придерживаться жесткого диапазона между 40,50- 46,50 долларов", - сказал он, добавив, что рост напряженности в отношениях между Китаем и США может повлиять на настроения на рынке.

Напомним, Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники (группа ОПЕК+) договорились 15 июля сократить масштабы сокращения добычи нефти с августа.

Страны ОПЕК+ снизят свои сокращения до 7,7 млн баррелей в сутки, в то время как сейчас действуют сокращения на 9,7 млн баррелей в сутки.

Как сообщало РБК-Украина, из-за падения цен на нефть импорт топливно-энергетических товаров в Украину за первое полугодие 2020 года упал на 27% до 3,966 млрд долларов.