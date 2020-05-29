Цены на нефть падают после четырех недель роста

Цены на нефть снижаются в пятницу, 29 мая, и ожидается первое недельное падение после четырех недель роста. На цены влияет усиление напряженности в отношениях между США и Китаем на мировых финансовых рынках, а также рост запасов в США.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,68% до 35,05 долларов за баррель к 10:00 по киевскому времени, цены на нефть WTI - на 1,54% до 33,19 долларов за баррель.

"Ралли нуждается в передышке. Это были четыре недели роста, и рынку нужно время, чтобы цены downstream (переработка нефти и сбыт нефтепродуктов) догнали его", - сказал Хоуи Ли из OCBC.

Данные Управления энергетической информации в четверг показали, что запасы нефти и дистиллятов в США резко выросли на прошлой неделе. Спрос остается слабым даже после того, как некоторые штаты отменили ограничения на перемещение, введенные для сдерживания пандемии коронавируса, сообщили аналитики.

Трейдеры будут сосредоточены на результатах переговоров о сокращении производства между Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и союзниками, включая Россию (ОПЕК+) во второй неделе июня.

Саудовская Аравия и некоторые члены ОПЕК рассматривают возможность увеличения рекордного сокращения добычи на 9,7 млн баррелей после июня, но пока не добились поддержки со стороны России.

Напомним, фактическая цена реализации нефти, конденсата за апрель 2020 года в Украине упала на 33% до 3959,80 грн/тонна.

Отметим, НБУ в своем макроэкономическом прогнозе заложил среднюю цену на нефть в 2020 году на уровне 35 долларов за баррель.