Цены на нефть начали расти после резкого падения из-за коронавируса

Цены на нефть начали расти после того, как эксперты технического комитета ОПЕК+ собрались на экстренное заседание из-за опасений влияния коронавируса на спрос на нефть. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет 54,7 долларов за баррель, что на 0,26 доллара (0,48%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

"Если вспышка вируса продлится полгода, спрос на нефть в 2020 году может вырасти на 1,01 млн б/с по сравнению с предыдущим прогнозом в 1,22 млн б/с. По оценке ОПЕК+, в первом квартале рост замедлится до 0,8 млн б/с против предыдущего прогноза в 1,17 млн б/с, во втором квартале - до 0,77 млн б/с по сравнению с предыдущей оценкой в 1,18 млн б/с. Рост спроса должен восстановиться во втором полугодии", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что цена на Brent упала до минимума за последний год.

Напомним, Fitch допускает падение цен на нефть ниже 50 долларов из-за коронавируса. Fitch ожидает, что цены на нефть в 2020 году останутся крайне волатильными. Кроме вспышки коронавируса, на цены могут повлиять геополитическая напряженность и экономические настроения.

Как сообщало РБК-Украина, согласно отчету международного рейтингового агентства Moody’s, распространение нового коронавируса из Китая по миру может стать "черным лебедем" для мировой экономики, сравнимым с глобальным кризисом 2008-2009 годов.