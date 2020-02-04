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Цены на нефть начали расти после резкого падения из-за коронавируса

Новости » Энергетика     04.02.2020 - 21:40
Цены на нефть начали расти после резкого падения из-за коронавируса
Фото: добыча нефти (OilNow)

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет 54,7 долларов за баррель

Цены на нефть начали расти после того, как эксперты технического комитета ОПЕК+ собрались на экстренное заседание из-за опасений влияния коронавируса на спрос на нефть. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет 54,7 долларов за баррель, что на 0,26 доллара (0,48%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

"Если вспышка вируса продлится полгода, спрос на нефть в 2020 году может вырасти на 1,01 млн б/с по сравнению с предыдущим прогнозом в 1,22 млн б/с. По оценке ОПЕК+, в первом квартале рост замедлится до 0,8 млн б/с против предыдущего прогноза в 1,17 млн б/с, во втором квартале - до 0,77 млн б/с по сравнению с предыдущей оценкой в 1,18 млн б/с. Рост спроса должен восстановиться во втором полугодии", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что цена на Brent упала до минимума за последний год.

Напомним, Fitch допускает падение цен на нефть ниже 50 долларов из-за коронавируса. Fitch ожидает, что цены на нефть в 2020 году останутся крайне волатильными. Кроме вспышки коронавируса, на цены могут повлиять геополитическая напряженность и экономические настроения.

Как сообщало РБК-Украина, согласно отчету международного рейтингового агентства Moody’s, распространение нового коронавируса из Китая по миру может стать "черным лебедем" для мировой экономики, сравнимым с глобальным кризисом 2008-2009 годов.

Цена на Brent упала до минимума за последний год Fitch допускает падение цен на нефть ниже 50 долларов из-за коронавируса
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