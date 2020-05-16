Цены на клубнику в Украине упали в два раза: сколько стоят ягоды

Цены на клубнику в Украине упали за неделю на 30%. Стоимость ягод еще 8 мая в разных регионах в супермаркетах варьировалась на уровне 120-160 гривен, в то время, как сейчас, по разным оценкам, клубника стоит от 85 до 126 гривен. Такие цены представлены в крупных торговых сетях в разных областях Украины.

В Киеве сейчас цена на рынках варьируется от 100 до 160 гривен за килограмм. Если поискать, то можно найти и за 80. В супермаркетах ягоды есть не всюду. Из трех столичных супермаркетов клубнику нашли только в одном. Там она стоит 220 гривен за килограмм.

В Ровно стоимость клубники в магазинах варьируется от 85 до 126 гривен за килограмм.

Фермеры говорят, что цены продолжат падать, когда наступит традиционный сезон клубники.

"Проблем со сбытом клубники в Украине нет. Спрос на хорошую большую и вкусную клубнику превышает предложение. Но в связи с карантином продать в этом году может будет труднее, потому что спрос может уменьшиться в разы. Цена упадет тогда, когда будут массовые сборы", - говорит фермер из Житомирской области Валерий Мельник, передает ТСН.

Пик клубничного сезона ожидается в середине июня. Тогда лучше и закупать ягоду на варенье или заморозка. Цены могут упасть до 35-45 гривен за килограмм.

Напомним, что ранее были названы наиболее подорожавшие с начала года продукты.

Ранее Украина улучшила позиции в рейтингах экспортеров с/х продукции.