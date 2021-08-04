Цены вырастут еще на 15%. Аренда жилья в Украине продолжит дорожать, если не будет локдауна

С начала года на рынке аренды жилья Украины замедлился рост цен. В зависимости от качественных характеристик квартиры, средние показатели удорожания варьируются от 10% до 15%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины (АСНУ).

По словам президента АСНУ Юрия Питы, более всего выросли цены на "социальные" малогабаритные квартиры старой застройки, расположенные вблизи станций метро или транспортных узлов.

Эксперт отметил, что формирование цен в соответствии со спросом произошло в апреле-мае текущего года. И до середины августа стоимость будет оставаться прежней.

При этом, по сравнению с прошлым годом, спрос на аренду жилья вырос на 20-25%, хотя он до сих пор не догнал пиковых показателей 2019 года.

"На рынке аренды жилья цены формируются через имеющийся спрос. В течение 2021 происходит медленное подтягивание стоимости найма к показателям конца 2019 года. Но это происходит без каких-либо ощутимых ценовых скачков", - подчеркнул Юрий Пита.

К концу года, при условии сохранения текущей социально-экономической ситуации, в этом сегменте недвижимости вряд ли возможны какие-то неожиданные события, способные повлиять на ценообразование.

По прогнозам АСНУ, к концу 2021 цена может вырасти в среднем еще на 10-15%. В результате по итогам года стоимость аренды квартир увеличится на 25-30% и будет отвечать "доковидным" ценам.

Как первый локдаун повлиял на рынок аренды

Юрий Пита напомнил, что в 2020 году во время первого весеннего локдауна, стоимость аренды жилья существенно снизилась. В некоторых регионах страны, например, в Николаеве, Херсоне, Запорожье, она упала на 50-70%.

В других регионах - на уровне 35-40%. В то же время на наиболее востребованное жилье - 1,2-комнатные квартиры советской застройки площадью 35-50 кв. м - снижение арендной платы в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и Львове не превысило 25-30%.

Однако весной 2020 году на рынке аренды наблюдалось так называемое "скрытое снижение цен", что проявлялось в различных уступках владельцев квартир. Самым распространенным стало отсрочка оплаты на 1-2 месяца, или полная или частичная отмена арендной платы за один месяц.

По подсчетам АСНУ, примерно в 80% случаев владельцы квартир в крупнейших городах Украины шли на всевозможные уступки, потому что на фоне "бегства" арендаторов, им было просто необходимо сохранить своих клиентов, рассказал Пита.

По его данным, уже со второй половины 2020 стоимость аренды медленно начала расти, ведь увеличился спрос, люди начали возвращаться к привычной жизни. И со второй половины до конца прошлого года, рынок вернул себе до 15% "доковидной" цены аренды жилья. Таким образом, в конце 2020 года стоимость аренды была лишь на 20-25% ниже, чем в конце 2019.

Возможные последствия нового карантина

Возможный новый локдаун сразу скажется как на уровне спроса, так и на стоимости аренды. Глава АСНУ считает, что при снижении спроса в пределах 20% ценовые колебания будут почти незаметными. Однако, если предложение будет на 40-50% выше спроса, то стоит ожидать снижения арендных цен на 20-25%.

"Сегмент аренды жилья - наиболее чувствительный к быстрым общественным и экономическим изменениям. В нем почти не бывает инерционных процессов, как, например, в сегменте купли-продажи квартир. Возможный локдаун сразу повлияет именно на аренду жилья: при снижении спроса, стоимость найма также снизится. Однако после отмены ограничений рыночная конъюнктура способна восстановиться в течение 2-3 месяцев", - подытожили в АФНУ.