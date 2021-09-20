Цены на аренду квартир в Киеве самые высокие с начала года: названы причины

"На рынке аренды жилой недвижимости продолжается рост цен. Основными причинами можно назвать восстановление экономики и возвращение населения к очному формату работы и учебы, что спровоцировало значительный сезонный скачок арендных ставок", — сообщил Роман Герасимчук, директор City Development Solutions.

Так, в августе медианная цена аренды квартир в Киеве составила 11 долл./ кв. м. Цена аренды квадратного метра однокомнатных квартир составила 12,5 долл., двухкомнатных — 11 долл./ кв. м., трехкомнатных-9 долл./кв. м.

Самым дорогим для аренды в Киеве является Печерский район. Медианная стоимость аренды в центре столицы составляет 1101 долл. за объект, или 16 долл. за кв. м. На втором месте — Шевченковский район. Здесь арендодатели просят в среднем 774 долл. за квартиру ($12/кв. м.). На третьем месте Голосеевский район — 677 долл. за объект ($12/кв. м). Минимальная медианная цена на аренду квартир зафиксирована в Деснянском районе — 372 долл. за квартиру, или 7 долл. за кв. м. Медианная стоимость аренды квартир в Киеве с разбивкой на комнаты (Источник: address.ua)

Объем рынка аренды квартир, по результатам августа, распределился следующим образом. 47% от общего количества предложения, сосредоточено в категории однокомнатных квартир. Предложение по двухкомнатным квартирам — 35%, трехкомнатным — 15%. 3% объявлений — многокомнатные квартиры, свободные для заселения.

Что касается спроса, то в августе текущего года 45% запросов от желающих снять квартиру в аренду пришлось на однокомнатные квартиры. 33% потенциальных арендаторов ищут двухкомнатные квартиры, а 16% — трехкомнатные. Сложнее всего сдавать в аренду многокомнатные квартиры, лишь 6% арендаторов подыскивают жилье с четырьмя и более комнатами.

"На сегодня рынок аренды становится в большей степени рынком арендодателя, что, впрочем, может существенно измениться в случае новых локдаунов. В широком смысле, рост цен на рынке аренды и продажи недвижимости служит сигналом, что в ближайшие месяцы ожидать снижения цен безусловно не стоит — рынок находится в длительном этапе роста", — отметил Роман Герасимчук.