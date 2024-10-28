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Центровий "Оклахоми" пошив у дурні оборону "Атланти" та оформив данк: момент дня в НБА

Оклахома-Сіті, Понеділок 28 жовтня 2024 11:46
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Центровий "Оклахоми" пошив у дурні оборону "Атланти" та оформив данк: момент дня в НБА Фото: Чет Холмгрен набрав 25 очок проти "Гокс" (si.com)
Автор: Антон Федорців

Хіт-парад найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації очолив центровий "Оклахоми-Сіті Тандер" Чет Холмгрен.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Американець запам'ятався моментом у фінальній чверті протистояння з "Атлантою". Він отримав м'яч на вході до "фарби", хибним рухом прибрав суперника, пішов на кошик і поклав згори.

Стараннями Холмгрена та інших "Тандер" відсвяткували впевнену домашню перемогу (128:104). "Оклахома" йде без поразок у новому сезоні та вийшла в лідери Західної конференції. Тим часом "Гокс" зазнали першої поразки та опустилися на 4-те місце на Сході.

Найрезультативнішим у поєдинку став лідер "Тандер" Шей Гілджис-Александер. Він оформив дабл-дабл – 35 очок, 11 підбирань і 9 передач. Холмгрен додав ще 25 пунктів у скарбничку "Оклахоми".

Хто такий Чет Холмгрен

Уродженець Міннеаполіса, на студентському рівні виступав за "Гонзагу Бульдогс". Обраний "Оклахомою" під другим номером драфту НБА-2022.

Потрапив у ростер команди на Літню лігу асоціації, де яскраво дебютував проти "Юти" (23 очки). У регулярному чемпіонаті вперше вийшов у жовтні наступного року, бо весь сезон пропустив через переломовивих середнього відділу стопи. Місяць по тому встановив персональний рекорд результативності – 36 пунктів. У складі збірної США U-19 тріумфував на ЧС-2021.

Центровий – номінальне амплуа Холмгрена. Загалом наділений універсальними навиками для виступів на різних позиціях. Батько баскетболіста виступав за Університет Міннесоти в 80-ті.

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