У центрі Вінниці водій Mercedes на швидкості збив двох дівчат на "зебрі"

У центрі Вінниці автомобіль на швидкості збив двох дівчат на пішохідному переході. Постраждалих із травмами доправили до лікарні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook поліції Вінницької області.
Повідомляється, що близько 16:20 на вулиці Театральній 22-річний водій білого автомобіля Mercedes збив двох дівчат на пішохідному переході.
Обом постраждалим по 19 років, їх із тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.
Водія затримали. Відкрито кримінальну справу за порушення правил дорожнього руху. Слідство готує матеріалу для повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.
У мережі з'явилося відео інциденту. На ньому дівчата йдуть по пішохідному переходу, пропускають автобус, дивляться в інший бік, потім йдуть по "зебрі". Їх пропускає мікроавтобус, який зменшує швидкість перед переходом, однак у праву смугу різко в'їжджає Mercedes і збиває дівчат.
Від удару дівчат відкинуло на дорогу. Люди з тротуару кинулися до них, також на допомогу вибігли деякі водії.
Увага. На відео момент ДТП.
На іншому відео помітно, як водій Mercedes просто безладно перебудовувався між смугами руху.
Нагадаємо, на вихідних на Столичному шосе в Києві маршрутний автобус Mercedes-Benz врізався в мінівен Hyundai. Унаслідок ДТП травмувалися водій і семеро пасажирів автобуса. У мінівені загинули чоловік і жінка.
Раніше також повідомлялося, що у Варшаві мікроавтобус збив 14-річного українця, який від отриманих травм помер у лікарні. Інцидент стався на пішохідному переході, а водій не надав хлопцю допомогу, втік з місця і сховав машину. Під час затримання винуватець перебував у стані алкогольного сп'яніння.
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