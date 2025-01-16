У центрі Вінниці водій Mercedes на швидкості збив двох дівчат на "зебрі"

У центрі Вінниці автомобіль на швидкості збив двох дівчат на пішохідному переході. Постраждалих із травмами доправили до лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook поліції Вінницької області.

Повідомляється, що близько 16:20 на вулиці Театральній 22-річний водій білого автомобіля Mercedes збив двох дівчат на пішохідному переході.

Обом постраждалим по 19 років, їх із тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.

Водія затримали. Відкрито кримінальну справу за порушення правил дорожнього руху. Слідство готує матеріалу для повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.

У мережі з'явилося відео інциденту. На ньому дівчата йдуть по пішохідному переходу, пропускають автобус, дивляться в інший бік, потім йдуть по "зебрі". Їх пропускає мікроавтобус, який зменшує швидкість перед переходом, однак у праву смугу різко в'їжджає Mercedes і збиває дівчат.

Від удару дівчат відкинуло на дорогу. Люди з тротуару кинулися до них, також на допомогу вибігли деякі водії.

Увага. На відео момент ДТП.

На іншому відео помітно, як водій Mercedes просто безладно перебудовувався між смугами руху.