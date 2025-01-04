В центрі Варшави водій авто збив українку, а потім вдарив кулаком в обличчя

В центрі Варшави водій авто збив українку. Після цього він вийшов з машини та вдарив її кулаком у обличчя.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wyborcza.
Як пише видання, українка розмовляла по телефону, коли її протаранило авто, водій як раз намагався там припаркуватися.
"Потім водій вийшов з машини і побив її. Він ударив її ногою в спину так сильно, що вона втратила взуття", - зазначають автори.
Інцидент стався ще 29 грудня, але про нього стало відомо тільки зараз. Того дня українка, яка мешкає у Варшаві з 2018 року та працює у місцевому магазині, вийшла на прогулянку.
В якийсь момент вона зупинилась біля автостоянки на вулиці Смольній та розмовляла телефоном зі своїм хлопцем. В цей час за нею водій авто намагався припаркуватися, але вона цього не помітила.
Авто вдарило українку. Після цього водій вийшов з машини і вдарив дівчину кулаком в обличчя. В поліції, за даними видання, порадили постраждалій
Як повідомлялося, раніше в Польщі поблизу українського кордону сталася смертельна ДТП. Унаслідок аварії загинули українці.
Крім того, у Польщі сталася ДТП із громадянами України. Унаслідок аварії загинув водій-українець.
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