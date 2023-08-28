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Як ЗСУ звільняли Роботине: інтерактивна мапа

Ілюстративне фото: у Центрі стратегічних комунікацій показали, як ЗСУ звільняли Роботине (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові почали просування у напрямку Роботиного Запорізької обалсті наприкінці липня та повністю звільнили населений пункт у серпні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Зазначимо, що загарбники окупували Роботине у березні 2022 року.

У червні цього року наші військові почали контрнаступальні дії на цьому напрямку.

Наприкінці липня Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська просунулися у напрямку Роботиного.

22 серпня стало відомо, що українські захисники з боєм увійшли в село Роботине Запорізької області та організували евакуацію мирних мешканців. Вже наступного дня наші оборонці підняли український прапор над селом.

Сьогодні ж у Міноборони офіційно підтвердили звільнення населеного пункту.

Зазначимо, що за словами військових експертів, Роботине є головною перешкодою на шляху до другої лінії оборони ворога.

Село є одним із ключових укріпрайонів росіян на відрізку між підконтрольним Оріховим та окупованим Токмаком, який вони перетворили на фортецю на шляху до ще одного важливого вузла - Мелітополя.

Детальніше про тактичне значення Роботиного та як може розвиватися контрнаступ після цього деокупації - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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