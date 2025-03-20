У центрі Рівного пролунав вибух: поліція заявила про теракт

За даними поліції, подію вже кваліфіковано як теракт. Попередньо встановлено, що поблизу одного із ТРЦ міста вибухнув саморобний вибуховий пристрій, який перевозився в одному з автомобілів.

"Вибух в авто стався сьогодні, 20 березня, близько 13:40 на вулиці Київській. Унаслідок вибуху постраждали водій та пасажир - їх госпіталізували", - повідомили у поліції.

На місці працювала слідчо-оперативна група, а вибухотехніки поліції обстежили територію

Слідчі СБУ розпочали досудове розслідування за ст.258 (терористичний акт) та ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Наразі тривають комплексні заходи з метою встановлення всіх обставин вибуху та осіб, причетних до нього.

Вибухи в Івано-Франківську

Нагадаємо, що ввечері вівторка, 11 березня поблизу залізничного вокзалу в Івано-Франківську пролунали вибухи. За даними поліції, два вибухи сталися поблизу багатоквартирних будинків на вулиці Привокзальній, поза межами вокзалу. Виникла пожежа покрівлі багатоквартирного житлового будинку.