У центрі Праги сталася стрілянина: є вбиті та поранені

У центральній частині Праги (Чехія) сьогодні, 21 грудня, сталася стрілянина. Попередньо відомо про вбитих і поранених.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Чехії.
"Наразі ми реагуємо на повідомлення про стрілянину в школі на площі Ян Палах", - йдеться в заяві.
Поліція уточнила, що вся площа Яна Палаха та прилегла територія повністю закрита.
"За попередньою інформацією, можемо підтвердити, що на місці події є загиблі та поранені", - додали правоохоронці.
Поліція уточнює, що стрілка ліквідовано.
"Наразі всю будівлю евакуюють, на місці події кілька загиблих і десятки поранених", - додали поліцейські.
Нещодавно повідомлялося, що двоє людей загинули, ще п'ятеро поранені під час стрілянини в гімназії в Брянську (Росія). Її влаштувала восьмикласниця, яка згодом наклала на себе руки.
РБК-Україна також писало, що в травні в сербській громаді Врачар семикласник влаштував стрілянину в одному з навчальних закладів. Тоді загинуло 10 осіб.
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