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В центрі Одеси застрелили активіста: нападника шукають

Фото: в Одесі вбили активіста 14 березня (od.npu.gov.ua)
Автор: Юлія Акимова, Наталія Юрченко

В центрі Одеси застрелили чоловіка у п'ятницю, 14 березня. Був вбитий активіст Дем'ян Ганул.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Одеської області.

У пресслужбу поліції не називають ім'я загиблого. За джерелами РБК-Україна, в Одесі був застрелений активіст Дем'ян Ганул.

Як повідомляють правоохоронці, невідомий чоловік вистрілив у перехожого в Приморському районі Одеси. Повідомлення надійшло на спецлінію 102 близько 10:30.

Нападник втік з місця злочину. Всі обставини скоєного встановлює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та криміналісти. 

"Вживаються заходи щодо затримання стрілка. Подробиці згодом", - йдеться у повідомленні поліції.

Що відомо про вбитого

Дем'ян Ганул - активіст з Одеси, брав участь в акціях на підтримку України та неодноразово проводив благодійні збори для військових. Він, зокрема, виступав за демонтаж радянських пам'яток, зокрема російській імператриці Катерині тощо.

Фото: Дем'ян Ганул (facebook com   demianganul)

У травні 2023 року Ганул повідомив про своє побиття нібито "невідомими військовими". Також у мережі повідомляли про декілька скандалів, пов'язаних з активістом. Зазначалося, що у 2023 році правоохоронці зупинили авто Ганула, у салоні автомобіля виявили зброю. Також була інформація про декілька ДТП за участі активіста.

У липні 2024 року одеський активіст заявляв, що російські ресурси "злили" в мережу особисту інформацію про його рідних і пообіцяли за напад на нього нагороду до 10 тисяч доларів. Він просив СБУ забезпечити його захист.

Нагадаємо, у лютому в Одесі сталася стрілянина. Як повідомляла поліція, під час конфлікту чоловік розпилив сльозогінний газ в обличчя одного з військових ТЦК та здійснив декілька пострілів у його бік.

Також наприкінці січня сталася стрілянина в кафе у Києві. За даними правоохоронці, між 68-річним чоловіком та іншими відвідувачами стався конфлікт. Один з учасників вистрілив у літнього чоловіка, останнього госпіталізували.

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