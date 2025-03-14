В центрі Одеси застрелили активіста: нападника шукають

У пресслужбу поліції не називають ім'я загиблого. За джерелами РБК-Україна, в Одесі був застрелений активіст Дем'ян Ганул.

Як повідомляють правоохоронці, невідомий чоловік вистрілив у перехожого в Приморському районі Одеси. Повідомлення надійшло на спецлінію 102 близько 10:30.

Нападник втік з місця злочину. Всі обставини скоєного встановлює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та криміналісти.

"Вживаються заходи щодо затримання стрілка. Подробиці згодом", - йдеться у повідомленні поліції.

Що відомо про вбитого

Дем'ян Ганул - активіст з Одеси, брав участь в акціях на підтримку України та неодноразово проводив благодійні збори для військових. Він, зокрема, виступав за демонтаж радянських пам'яток, зокрема російській імператриці Катерині тощо.



Фото: Дем'ян Ганул (facebook com demianganul)



У травні 2023 року Ганул повідомив про своє побиття нібито "невідомими військовими". Також у мережі повідомляли про декілька скандалів, пов'язаних з активістом. Зазначалося, що у 2023 році правоохоронці зупинили авто Ганула, у салоні автомобіля виявили зброю. Також була інформація про декілька ДТП за участі активіста.

У липні 2024 року одеський активіст заявляв, що російські ресурси "злили" в мережу особисту інформацію про його рідних і пообіцяли за напад на нього нагороду до 10 тисяч доларів. Він просив СБУ забезпечити його захист.