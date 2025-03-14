В центрі Одесі застрелили активіста Демʼяна Ганула: всі подробиці

Все, що відомо про вбивство активіста Демʼяна Ганула - зібрало РБК-Україна в матеріалі.

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Що відомо про вбивство

Правоохоронці у п'ятницю, 14 березня близько 10:30 отримали повідомлення про те, що чоловік вистрілив у перехожого в Приморському районі Одеси.

Як пише місцеве видання "Думська", це сталося на проспекті Українських героїв (раніше Александровський). Було два постріли з короткоствольної зброї. Стрілець втік з місця злочину, а постраждалий загинув. ЗМІ пишуть, що правоохоронці оголосили план перехват "Сирена" для затримання підозрюваного.

Спочатку правоохоронці не називали ім'я жертви, але джерела РБК-Україна розповіли, що йдеться про активіста Демʼяна Ганула.

Усі обставини скоєного наразі встановлює слідчо-оперативна група та криміналісти. Поліція намагається затримати нападника. Спочатку в соцмережах з'явилася інформація, що підозрюваний нібито "здався". Однак в Нацполіції це спростували.

Фото: в центрі Одесі застрелили активіста Демʼяна Ганула, поліція шукає стрілка (npu.gov.ua)

Клименко взяв розслідування під особистий контроль

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко під час години запитань до уряду у Верховній Раді підтвердив, що йдеться про вбивство Ганула. Він заявив, що бере розслідування справи під особистий контроль та направив до Одеси слідчо-оперативну групу з кращих працівників.

За його словами, до Одеси для розслідування резонансного вбивства виїхала слідчо-оперативна група та криміналісти Центрального апарату Національної поліції на чолі з Головою Нацполіції Іваном Вигівським.

"Мені доповіли інформацію, яку вдалося зібрати станом на зараз. Є конкретні зачіпки. Оперативники та слідчі поліції працюють над встановленням особи стрільця та його затриманням", - написав пізніше Клименко в Телеграм-каналі.

Також міністр спростував поширену в соцмережах інформацію про те, що стрілець нібито "був одягнутий у військову форму".

Фото: поліція розслідує вбивство одеського громадського діяча (npu.gov.ua)

Відкрито кримінальну справу

Поліція Одещини повідомила, що розпочала кримінальне провадження за фактом вбивства одеського громадського діяча. Подію кваліфіковано як умисне вбивство, вчинене на замовлення. Триває слідство.

"Слідчі, криміналісти, оперативники продовжують працювати на місці події. Вживаються заходи щодо затримання зловмисника. Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 11 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене на замовлення) ККУ", - йдеться в заяві Нацполу.

Поліцейські також опублікували фото чоловіка, причетного до скоєння умисного вбивства.

Фото: поліція показала чоловіка, підозрюваного у вбивстві Ганула (npu.gov.ua)

Там повідомили, що встановлюють місцеперебування чоловіка та закликали усіх, хто володіє інформацією про розташування, просять звертатись за номерами: (380) 732555126; (380) 949498364 або на спецлінію "102".

Місцеві Телеграм-канали також поширили відео в соцмережі з моментом вбивства Ганула. На ньому можна побачити, як чоловік стріляє у вже лежачого активіста. Камери також зафіксували ще двох людей, які бачили те, що відбувається. Відео можна переглянути тут.

Хто такий Демʼян Ганул

Дем'ян Ганул народився 6 жовтня 1993 року. Закінчив історичний факультет Одеського педагогічного університету імені Ушинського. Український громадський діяч, волонтер, блогер, зоо- та екозахисник, засновник і керівник ГО "Вуличний фронт", учасник Революції гідності та протистояння в Одесі 2 травня проти проросійських сил. Керував силовим блоком в одеському "Правому секторі".

Ще в липні 2024 року Ганул звертався до державних органів із проханням про захист, подаючи заяви до СБУ та поліції. Він заявляв, що російські ресурси поширили в соцмережі дані про його рідних, а для нападу на нього пропонували винагороду до 10 тисяч доларів. Активіст повідомляв, що отримував погрози. У Росії суд заочно взяв його "під варту" за кількома статтями Кримінального кодексу.