У центрі Одеси сталася стрілянина: поліція затримала хуліганів, серед них є росіяни

Інцидент стався близько 15:00 у середу, 12 червня, на Французькому бульварі. Про конфлікт поліції повідомила жінка. Вона бачила з вікна власної квартири компанію чоловіків, які кричали та бились між собою, а згодом почула звук пострілу.

Поліцейські на місці події затримали двох учасників конфлікту віком 32-х та 43-х років, якими виявилися громадянами Росії. Для пошуку третього фігуранта в Одесі ввели спеціальну операцію. Згодом 29-річного чоловіка затримали і вилучили у нього рушницю.

За даними слідства, компанія чоловіків відпочивала в ресторані на Французькому бульварі. Між ними виникла сварка, яка переросла у бійку на літньому майданчику закладу. Під час конфлікту чоловіки погрожували один одному ножами, а 29-річний одесит вистрілив у повітря з гладкоствольної рушниці і поїхав з місця інциденту.

На місці події знайшли два ножі та сумку, в якій знаходилось три ручні гранати, дві з яких, попередньо, є бойовими.

Затримані росіяни раніше вже потрапляли в поле зору правоохоронних органів та притягувались до кримінальної відповідальності. Один з них перебував в розшуку за вимагання та викрадення людини. Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру (хуліганство та незаконне поводження зі зброєю) та обрання запобіжних заходів.

Фото: в Одесі чоловіки влаштували конфлікт зі стріляниною (od.npu.gov.ua)