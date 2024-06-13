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У центрі Одеси сталася стрілянина: поліція затримала хуліганів, серед них є росіяни

Фото: у центрі Одеси чоловіки влаштували конфлікт зі стріляниною (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У центрі Одеси троє чоловіків влаштували конфлікт зі стріляниною. Серед учасників були росіяни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Одеської області.

Інцидент стався близько 15:00 у середу, 12 червня, на Французькому бульварі. Про конфлікт поліції повідомила жінка. Вона бачила з вікна власної квартири компанію чоловіків, які кричали та бились між собою, а згодом почула звук пострілу.

Поліцейські на місці події затримали двох учасників конфлікту віком 32-х та 43-х років, якими виявилися громадянами Росії. Для пошуку третього фігуранта в Одесі ввели спеціальну операцію. Згодом 29-річного чоловіка затримали і вилучили у нього рушницю. 

За даними слідства, компанія чоловіків відпочивала в ресторані на Французькому бульварі. Між ними виникла сварка, яка переросла у бійку на літньому майданчику закладу. Під час конфлікту чоловіки погрожували один одному ножами, а 29-річний одесит вистрілив у повітря з гладкоствольної рушниці і поїхав з місця інциденту.

На місці події знайшли два ножі та сумку, в якій знаходилось три ручні гранати, дві з яких, попередньо, є бойовими.

Затримані росіяни раніше вже потрапляли в поле зору правоохоронних органів та притягувались до кримінальної відповідальності. Один з них перебував в розшуку за вимагання та викрадення людини. Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру (хуліганство та незаконне поводження зі зброєю) та обрання запобіжних заходів.

 

Фото: в Одесі чоловіки влаштували конфлікт зі стріляниною (od.npu.gov.ua)

Нагадаємо, наприкінці травня чоловік під дією алкоголю влаштував стрілянину на Оболоні у Києві. Поранення отримав 53-річний чоловік.

Також правоохоронці викрили чоловіків у Києві, які викрали лікаря заради викупу. Вони вимагали у нього 2 млн доларів.

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