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У центрі Москви знайшли вбитим співробітника ФСБ, - росЗМІ

Ілюстративне фото: у центрі Москви знайшли вбитим співробітника ФСБ (росЗМІ)
Автор: Наталія Кава

У Москві у будівлі Міноборони Росії було знайдено вбитим контррозвідника ФСБ Володимира Фещенка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал BAZA та видання Meduza.

За даними російських ЗМІ, тіло Фещенка було знайдено у ніч на 13 січня у відомчій будівлі за адресою вулиця Ольховська 25. Там розташовуються різні структури Міноборони РФ, управління ФСБ у московському військовому окрузі тощо.

Водночас BAZA заявляє, що Фещенко нібито є чемпіоном Росії з гирьового спорту і майстром спорту міжнародного класу, але не співробітником ФСБ.

За даними Meduza, у Фещенко стався конфлікт із другом, із яким він служив на Далекому Сході. Зазначається, що підозрюваного у вбивстві вже затримали, він визнав свою провину.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 3 жовтня 2024 року у російському Новосибірську сталося займання будівлі обласного управління ФСБ. Через вибите вікно в приміщення було закинуто ємність з легкозаймистою сумішшю, що спричинило пожежу.

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ФСБМосква