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В центрі Миколаєва чоловік кинув гранату: є поранені

Фото: чоловік кинув гранату в центрі Миколаєва (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 28 квітня, в центрі Миколаєва чоловік кинув гранату. В результаті є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Новости N".

За словами місцевих жителів, інцидент стався на вул. 8-го Березня, де був припаркований легковий автомобіль "Жигулі". Водій здійснював дрібний ремонт автомобіля, а поруч стояла жінка.

Очевидці повідомляють, що до них підійшов невідомий у камуфляжному одязі й почав вимагати гроші. Чоловік йому відмовив, після чого невідомий дістав із кишені гранату, висмикнув кільце і кинув гранату в жінку, яка стояла поруч з автомобілем.

За даними видання, унаслідок інциденту осколкові поранення дістала жінка і зловмисник, який кинув гранату. Обох постраждалих забрали до "швидкої".

Крім людей, постраждав і автомобіль SsangYong Rexton, що стояв поруч. Унаслідок вибуху автомобіль зазнав осколкових ушкоджень, внаслідок яких розбито заднє скло та дзеркала.

Фото: чоловік кинув гранату в центрі Миколаєва (novosti-n.org)

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група Центрального відділу поліції. На місце прибув заступник начальника Миколаївського районного управління поліції підполковник Василь Федір.

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Начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет підтвердив інцидент, а також повідомив, що правоохоронці займуться зловмисником щойно це дозволять лікарі.

"Зловмисником неодмінно займатимуться поліцейські, щойно до нього допустять лікарі. Нині слідчі вирішують питання щодо остаточної кваліфікації події. Злочинець неодмінно нестиме покарання відповідно до закону", - сказав Шайхет.

Нагадаємо, нещодавно у Кривому Розі чоловік погрожував підірвати себе гранатою.

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МиколаївгранатиВійна Росії проти України