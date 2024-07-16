У центрі Львова чоловік погрожував здійснити самоспалення

У Львові під будинком міської ради чоловік облив себе бензином. Він хотів зробити самоспалення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Varta1.
За інформацією видання, інцидент стався близько 12-ї години. Після цього із чоловіком почали вести переговори.
Зокрема, як пишуть журналісти, розмовляти з ним почав директор департаменту Адміністрація міського голови Львівської міськради Євген Бойко. Потім чоловік зайшов до будівлі міськради.
На місце також приїхали поліцейські, медики та рятувальники.
Оновлено 16:20
Як розповіли РБК-Україна у поліції Львівської області, чоловік облив себе бензином навпроти Ратуші у Львові. Потім до нього підійшли поліцейські, і він сказав, що хоче поспілкуватися з представниками міськради.
Після цього до чоловіка вийшли працівники мерії. Він поговорив з ними і пішов.
Нагадаємо, у березні на Закарпатті чоловік спробував вчинити самогубство у будівлі ТЦК. Його знайшли у туалеті зі слідами порізів та кров'ю на руках.
Також ми писали, що минулого року чоловік під Києвом здійснив самоспалення на очах у своєї дружини.
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