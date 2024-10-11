UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

У центрі Києва водій напав на жінку-інспектора з паркування (відео)

Фото: в центрі Києва водій Toyota Highlander напав на жінку-інспектора з паркування (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У центрі Києва водій Toyota Highlander напав на жінку-інспектора з паркування. Він не тільки погрожував їй словесно, а й напав, ударивши кілька разів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

"Інцидент стався сьогодні (11 жовтня, - ред), близько 10:00, на вул. Пирогова, 9. Зокрема, інспекторка з паркування зробила зауваження водію автівки Toyota Highlander за стоянку біля проїзду", - йдеться у повідомленні.

Своєю чергою, водій відмовився перепаркуватися, тож інспекторка почала здійснювати фотофіксацію на камеру "АРМ-інспектор" для складання постанови про адміністративне правопорушення.

"Водій заважав роботі інспекторки, ображав її, погрожував і здійснив напад на неї, завдавши кілька ударів по ногах і руці. На місце оперативно викликано поліцію. Заяву про напад вже розглядає слідчо-оперативна група", - додали у КМДА, зазначивши, що деталі інциденту зафіксовані на бодікамеру інспекторки.

Як повідомлялося, вночі на 19 вересня двоє невідомих напали на працівника АЗС в Києві. Чоловіки побили працівника станції через те, що касир відмовилася продати їм алкоголь.

Крім того, 18 вересня на одній із АЗС у Києві невідомий застрелив чоловіка та втік. Пізніше поліція затримала підозрюваного.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ