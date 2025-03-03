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У центрі Києва сталась стрілянина: подробиці розповіли у поліції (фото)

Понеділок 03 березня 2025 16:56
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У центрі Києва сталась стрілянина: подробиці розповіли у поліції (фото) Ввечері у центрі Києва сталась стрілянина (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)
Автор: Ірина Костенко

У центрі Києва - на вулиці Богдана Хмельницького - сталась стрілянина. Винуватцю вже повідомлено про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу поліції Києва у Facebook.

Що відомо про стрілянину в Києві та ймовірне покарання зловмисника

Згідно з інформацією Анни Зубрєвої з відділу комунікації поліції Києва, стрілянина у столиці трапилась ввечері на вулиці Богдана Хмельницького.

Зазначається, що саме тоді до поліції звернувся охоронець закладу "із повідомленням про те, що він чув суперечку між чоловіками, а згодом відбулась стрільба".

На місце події негайно прибули:

  • слідчо-оперативна група;
  • співробітники карного розшуку;
  • наряди патрульної поліції.

Згодом начальник Шевченківського управління поліції Ігор Падюк повідомив, що раптовий конфлікт відбувся між двома місцевими мешканцями.

"У рамках розпочатого кримінального провадження ми встановили, що зловмисник, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, спровокував конфлікт із перехожим та почав чіпати його за одяг", - розповів він.

Правоохоронець зауважив, що "під час подальшої штовханини фігурант витягнув травматичний пістолет та здійснив два постріли в гору".

У центрі Києва сталась стрілянина: подробиці розповіли у поліції (фото)Зброя, з якої було зроблено постріли (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)

"49-річного стрілка поліцейські затримали на місці події та вилучили знаряддя вчинення злочину", - додав Падюк.

У центрі Києва сталась стрілянина: подробиці розповіли у поліції (фото)Речовий доказ (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)

Уточнюється, що слідчі (за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури) повідомили порушнику про підозру за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України - хуліганство.

"Йому загрожує до семи років позбавлення волі", - підсумували у поліції Києва.

У центрі Києва сталась стрілянина: подробиці розповіли у поліції (фото)Затриманий правоохоронцями громадянин (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що стрілянина сталась у центрі Києва в кафе, внаслідок чого постраждав літній чоловік.

Читайте також, як у Черкасах жінка влаштувала стрілянину у магазині.

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