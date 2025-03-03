У центрі Києва сталась стрілянина: подробиці розповіли у поліції (фото)
У центрі Києва - на вулиці Богдана Хмельницького - сталась стрілянина. Винуватцю вже повідомлено про підозру.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу поліції Києва у Facebook.
Що відомо про стрілянину в Києві та ймовірне покарання зловмисника
Згідно з інформацією Анни Зубрєвої з відділу комунікації поліції Києва, стрілянина у столиці трапилась ввечері на вулиці Богдана Хмельницького.
Зазначається, що саме тоді до поліції звернувся охоронець закладу "із повідомленням про те, що він чув суперечку між чоловіками, а згодом відбулась стрільба".
На місце події негайно прибули:
- слідчо-оперативна група;
- співробітники карного розшуку;
- наряди патрульної поліції.
Згодом начальник Шевченківського управління поліції Ігор Падюк повідомив, що раптовий конфлікт відбувся між двома місцевими мешканцями.
"У рамках розпочатого кримінального провадження ми встановили, що зловмисник, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, спровокував конфлікт із перехожим та почав чіпати його за одяг", - розповів він.
Правоохоронець зауважив, що "під час подальшої штовханини фігурант витягнув травматичний пістолет та здійснив два постріли в гору".
Зброя, з якої було зроблено постріли (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)
"49-річного стрілка поліцейські затримали на місці події та вилучили знаряддя вчинення злочину", - додав Падюк.
Речовий доказ (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)
Уточнюється, що слідчі (за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури) повідомили порушнику про підозру за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України - хуліганство.
"Йому загрожує до семи років позбавлення волі", - підсумували у поліції Києва.
Затриманий правоохоронцями громадянин (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що стрілянина сталась у центрі Києва в кафе, внаслідок чого постраждав літній чоловік.
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