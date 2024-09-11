У центрі Києва побили митрополита Климента, який служить у ЗСУ: що відомо

У вівторок, 10 вересня, в Києві пізно ввечері було скоєно напад на митрополита Сімферопольського та Кримського Климента, який нині є військовослужбовцем ЗСУ.

РБК-Україна розповідає, що відомо про обставини події, реакцію правоохоронців і суспільства.

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Повідомлення про напад

Про напад на митрополита Сімферопольського та Кримського Климента повідомив журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі.

"Друзі, сьогодні вночі невідомі страшенно побили митрополита Кримського та Сімферопольського Климента. Крім того, що він служить у церкві, Климент також є військовослужбовцем Збройних сил України", - написав він.

Далі автор публікації описав ситуацію, "зі слів церковного ієрарха".

"Те, як описує ситуацію церковний ієрарх, виглядає так. Климент приїхав до Києва на запрошення "Кримської платформи". Близько 23:00 він йшов у напрямку Михайлівського монастиря, де в нього є келія. Троє людей біля монастиря зупинили його та почали бити. Він стверджує, що для того, щоб священник зупинився, хтось із трьох сказав: "Владико, благословіть!" Тому, як вважає Климент, напад був спланований", - йдеться у дописі.

Уточнюється, що "про це говорить і те, що для нападу було обране місце, де немає камер спостереження".

Цаплієнко наголосив, що викладена вища інформація - "зі слів Климента".

"Правоохоронцям варто розібратися в ситуації. Не виключено, що кривдників владики винайняли так само, як винаймають підпалювачів машин військових", - підсумував журналіст і додав до публікації фото потерпілого.

Допис Цаплієнка (скриншот: https://t.me/Tsaplienko)

Реакція правоохоронців

Вранці 11 вересня у Національній поліції України повідомили, що встановлюють обставини події за участі священнослужителя у центрі міста.

"Інформацію поліцейські виявили сьогодні під час моніторингу соціальних мереж. Зокрема, в одному з Telegram-каналів було зазначено, що троє невідомих біля Михайлівського собору скоїли напад на представника церкви, який також є військовослужбовцем ЗСУ", - уточнили у відділі комунікації поліції Києва.

Зазначається, що вказана подія зареєстрована, триває перевірка.

"На місце виїхала слідчо-оперативна група, яка спілкується із потерпілим та з'ясовує усі обставини. Додаткову інформацію надамо згодом", - підсумували правоохоронці.

Реакція поліції (скриншот: t.me/gunpKyiv)

Реакція соцмереж

Користувачі соціальних мереж активно розповсюджують новину щодо нападу на митрополита Климента й коментують цю подію. Значна частина громадян у Facebook стурбована ситуацією, що склалась:

"Військових б'ють, їхні машини палять. Такий у нас тил?"

"Так діє не покараний "руський мір"

"... Де там є місце, що не перекривається камерами? Навколо Михайлівського їх купа, більше тільки в урядовому кварталі. Хтось дуже не хотів, щоб він виступив на Кримській платформі"

"Вороги України поруч, їх потрібно викурювати розжареним залізом, бо це вже не люди"

"Побиття, погрози, переслідування та інші види пресингу - це все те, що супроводжувало окупацію Криму, як і будь-яку іншу територію України. Тепер це відбувається у Києві. Проукраїнських громадян, які активно борються за український Крим, б'ють у столиці. Для МВС - це виклик. Для СБУ - це виклик. Для влади - це виклик. Подивимося результат. Владиці Клименту якнайшвидшого одужання"

"Це чутливий політичний момент. Справу мають взяти на контроль міністр внутрішніх справ та керівник СБУ. І це вимога. Можемо тільки уявити, наскільки усе в Києві може бути серйозно. Здоров'я нашому митрополиту"

Що варто знати про митрополита Климента

Митрополит Сімферопольський і Кримський Климент (в миру - Павло Миколайович Кущ) народився 9 квітня 1969 року у місті Сімферополь в АР Крим.

Освіту здобув у Київській духовній семінарії УПЦ КП і у 2000 році став єпископом Сімферопольським і Кримським УПЦ КП.

У 2012 році Климент був піднесений до сану архієпископа, а у 2020 році - до сану митрополита ПЦУ.

Митрополит Климент (фото: pomisna.info)

Він є також головою Православної місії допомоги жертвам порушення прав людини та особам, позбавленим волі (відомий своєю активною позицією, зокрема, щодо захисту прав українців і кримських татар у тимчасово окупованому Криму).

Климент активно виступає за підтримку українських військових і протидію російській агресії, з огляду на що сам долучився до лав Збройних сил України.