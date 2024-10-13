У центрі Києва Mercedes збив людей, які відпочивали на терасі кафе: поліція зробила заяву

"Поліцейські встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди на вулиці Саксаганського", - йдеться у повідомленні.

В поліції зазначають, що подія відбулась 10 жовтня приблизно о 21:40. Так, 24-річний керманич автомобіля Mercedes-Benz, не впоравшись з керуванням, виїхав за межі проїзної частини на тротуар з подальшим наїздом на дівчину та чоловіка, які перебували на літній терасі закладу харчування.

"У результаті ДТП 24-річну дівчину було госпіталізовано до лікарні, де після надання медичної допомоги її відпустили. 35-річний чоловік звернувся до лікарні самостійно зі скаргою на біль у нозі, йому надали допомогу без госпіталізації", - зазначають правоохоронці.

На місці події працювала слідчо-оперативна група з розслідування ДТП столичного главку та екіпажі патрульної поліції. Правоохоронці перевірили водія на стан сп’яніння - прилад "Драгер" показав, що керманич позашляховика був тверезим. Крім того, винуватець ДТП пройшов освідування у медичному закладі, наразі поліцейські очікують результатів експертизи.

"Слідчі скерували потерпілих на проведення судово-медичного дослідження. Після встановлення ступеня тяжкості отриманих тілесних ушкоджень буде прийнято рішення щодо правової кваліфікації даної події", - констатували в поліції.