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У центрі Києва Mercedes збив людей, які відпочивали на терасі кафе: поліція зробила заяву

Київ, Неділя 13 жовтня 2024 08:55
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У центрі Києва Mercedes збив людей, які відпочивали на терасі кафе: поліція зробила заяву Фото: у поліції зробили заяву за фактом ДТП у центрі Києва (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Поліцейські встановлюють обставини ДТП в центрі Києва, де Mercedes влетів в терасу кафе. Двоє людей постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

"Поліцейські встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди на вулиці Саксаганського", - йдеться у повідомленні.

В поліції зазначають, що подія відбулась 10 жовтня приблизно о 21:40. Так, 24-річний керманич автомобіля Mercedes-Benz, не впоравшись з керуванням, виїхав за межі проїзної частини на тротуар з подальшим наїздом на дівчину та чоловіка, які перебували на літній терасі закладу харчування.

"У результаті ДТП 24-річну дівчину було госпіталізовано до лікарні, де після надання медичної допомоги її відпустили. 35-річний чоловік звернувся до лікарні самостійно зі скаргою на біль у нозі, йому надали допомогу без госпіталізації", - зазначають правоохоронці.

На місці події працювала слідчо-оперативна група з розслідування ДТП столичного главку та екіпажі патрульної поліції. Правоохоронці перевірили водія на стан сп’яніння - прилад "Драгер" показав, що керманич позашляховика був тверезим. Крім того, винуватець ДТП пройшов освідування у медичному закладі, наразі поліцейські очікують результатів експертизи.

"Слідчі скерували потерпілих на проведення судово-медичного дослідження. Після встановлення ступеня тяжкості отриманих тілесних ушкоджень буде прийнято рішення щодо правової кваліфікації даної події", - констатували в поліції.

Як повідомлялося, у середині вересня у Голосіївському районі Києва сталася смертельна ДТП за участю автомобіля та мікроавтобуса. Рух транспорту у напрямку вулиці Академіка Заболотного був утруднений.

А в середині квітня в околицях Києва сталася ДТП за участю шести машин. Тоді повідомлялося про п'ятьох постраждалих.

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