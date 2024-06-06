UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У центрі Києва колишній військовий-втікач напав на співробітника ТЦК

Фото: у центрі Києва напали на співробітника ТЦК (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У центрі Києві чоловік напав одного зі співробітників територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Нападником виявився колишній військовий-втікач.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київський міський ТЦК та СП у Facebook.

Інцидент стався 5 червня біля станції метро "Хрещатик" у центрі Києва. Як зазначають у ТЦК, до військовослужбовців територіального центру комплектування підійшла особа в цивільному та почала провокувати конфлікт.

Військові ТЦК попросили у чоловіка військово-облікові документи. Натомість він почав погрожувати та вдарив одного з військовослужбовців, який служив у бойовому підрозділі та має поранення.

Зловмисника затримала поліція, він не зміг пояснити своїх агресивних дій.

"Після з'ясування подробиць чоловік виявився колишнім військовослужбовцем, який з 29.04.2023 року самовільно залишив військову частину", - йдеться у повідомленні.

Матеріали службового розслідування передані до Державного бюро розслідувань. Також відкрита справа про самовільне залишення військової частини.

 

Інші інциденти за участі ТЦК

Нагадаємо, нещодавно у Дніпрі співробітники ТЦК намагалися силою затримали чоловіка на вулиці. У ТЦК пояснили, що чоловік - чинний військовослужбовець, який намагався втекти.

Також днями у Житомирській області стався смертельний інцидент. Як відомо, у військовозобов'язаного чоловіка стався епілептичний напад на території ТЦК у Звягелі. Його забрали до лікарні, де він помер.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївТЦКМобілізація в Україні