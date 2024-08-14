У центрі Києва в кафе "ЗигЗаг" підірвали гранату
Ввечері середи, 14 серпня, в одному з кафе Києва, що розташове на вулиці Рейтерська, стався вибух.
Як повідомляє РБК-Україна, про це у своєму Telegram написав мер Києва Віталій Кличко.
"На вулиці Рейтарській, в одному з кафе, за попередньою інформацією, підірвали гранату",
За його словами, екстрені служби прямують на місце, а деталі будуть згодом.
Водночас за інформацією джерела РБК-Україна, інцидент стався в кафе "ЗигЗаг".
"Рятувальники на місці, до робіт не залучалися. Потерпілих та руйнувань немає" - сказав РБК-Україна речник столичної ДСНС Павло Петров.
Оновлено о 21:00.
Кличко уточнив, що на вулиці Рейтарській, в одному з кафе, внаслідок спрацювання учбової гранати відбулось задимлення в приміщенні.
Потерпілих та руйнувань немає.
Раніше РБК-Україна писало про те, що у Львові біля багатоповерхівки вибухнула граната внаслідок чого загинув чоловік.
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