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У центрі Києва в кафе "ЗигЗаг" підірвали гранату

Середа 14 серпня 2024 20:59
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У центрі Києва в кафе "ЗигЗаг" підірвали гранату Ілюстративне фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Ввечері середи, 14 серпня, в одному з кафе Києва, що розташове на вулиці Рейтерська, стався вибух.

Як повідомляє РБК-Україна, про це у своєму Telegram написав мер Києва Віталій Кличко.

"На вулиці Рейтарській, в одному з кафе, за попередньою інформацією, підірвали гранату",

За його словами, екстрені служби прямують на місце, а деталі будуть згодом.

Водночас за інформацією джерела РБК-Україна, інцидент стався в кафе "ЗигЗаг".

"Рятувальники на місці, до робіт не залучалися. Потерпілих та руйнувань немає" - сказав РБК-Україна речник столичної ДСНС Павло Петров.

Оновлено о 21:00.

Кличко уточнив, що на вулиці Рейтарській, в одному з кафе, внаслідок спрацювання учбової гранати відбулось задимлення в приміщенні.

Потерпілих та руйнувань немає.

Раніше РБК-Україна писало про те, що у Львові біля багатоповерхівки вибухнула граната внаслідок чого загинув чоловік.

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