У центрі Харкова підлітки влаштували масову бійку в ТРЦ

Як пишуть харківські пабліки, бійка сталася біля ТРЦ "Нікольський". На опублікованих відео видно перепалку в натовпі підлітків, після чого сталася бійка з розпиленням перцевих балончиків.

Як зазначили в поліції, близько 18:36 до районного управління № 1 надійшло повідомлення про масову бійку в одному з найбільших ТРЦ у центрі Харкова. На місце оперативно прибули патрульні та співробітники охоронної форми.

"Встановлено, що між підлітками виник конфлікт, який переріс у бійку. Також учасники інциденту чинили опір представникам охоронної компанії", - ідеться в повідомленні.

Від адміністратора ТРЦ прийнято заяву та пояснення. Поліція встановлює обставини конфлікту, щоб притягнути винних до відповідальності.