У центрі Харкова підлітки влаштували масову бійку в ТРЦ
В одному з торгово-розважальних центрів Харкова підлітки влаштували масову бійку. Наразі конфлікт припинено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram поліції Харківської області та місцеві пабліки.
Як пишуть харківські пабліки, бійка сталася біля ТРЦ "Нікольський". На опублікованих відео видно перепалку в натовпі підлітків, після чого сталася бійка з розпиленням перцевих балончиків.
Як зазначили в поліції, близько 18:36 до районного управління № 1 надійшло повідомлення про масову бійку в одному з найбільших ТРЦ у центрі Харкова. На місце оперативно прибули патрульні та співробітники охоронної форми.
"Встановлено, що між підлітками виник конфлікт, який переріс у бійку. Також учасники інциденту чинили опір представникам охоронної компанії", - ідеться в повідомленні.
Від адміністратора ТРЦ прийнято заяву та пояснення. Поліція встановлює обставини конфлікту, щоб притягнути винних до відповідальності.
Зазначимо, у вересні сталася масова в Києві на вулиці Мрії. Як розповіли в поліції, учасників конфлікту було шестеро. Водночас джерело РБК-Україна розповіло, що бійка сталася, коли вулицею йшли дві пари, до яких причепився чоловік.
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