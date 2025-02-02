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У центрі Харкова підлітки влаштували масову бійку в ТРЦ

Харків, Неділя 02 лютого 2025 22:21
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У центрі Харкова підлітки влаштували масову бійку в ТРЦ Фото: поліція з'ясовує обставини масової бійки в Харкові (ілюстративне фото facebook/com/UA National Police)
Автор: Данило Крамаренко

В одному з торгово-розважальних центрів Харкова підлітки влаштували масову бійку. Наразі конфлікт припинено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram поліції Харківської області та місцеві пабліки.

Як пишуть харківські пабліки, бійка сталася біля ТРЦ "Нікольський". На опублікованих відео видно перепалку в натовпі підлітків, після чого сталася бійка з розпиленням перцевих балончиків.

Як зазначили в поліції, близько 18:36 до районного управління № 1 надійшло повідомлення про масову бійку в одному з найбільших ТРЦ у центрі Харкова. На місце оперативно прибули патрульні та співробітники охоронної форми.

"Встановлено, що між підлітками виник конфлікт, який переріс у бійку. Також учасники інциденту чинили опір представникам охоронної компанії", - ідеться в повідомленні.

Від адміністратора ТРЦ прийнято заяву та пояснення. Поліція встановлює обставини конфлікту, щоб притягнути винних до відповідальності.

Зазначимо, у вересні сталася масова в Києві на вулиці Мрії. Як розповіли в поліції, учасників конфлікту було шестеро. Водночас джерело РБК-Україна розповіло, що бійка сталася, коли вулицею йшли дві пари, до яких причепився чоловік.

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Національна поліція Харків
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